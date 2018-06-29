Трамп намерен выйти из ВТО

Президент США Дональд Трамп в стенах Белого дома не единожды озвучивал желание вывести Америку из ВТО.

Об этом 29 июня изданию Axios сообщил источник среди правящей элиты США. Выйти из состава Всемирной торговой организации Трамп хочет уже давно, намерение озвучивалось «сто раз». Поддержки такое стремление у источника издания не нашло. «Это категорически ухудшит наше положение как страны», – считает чиновник. По мнению Трампа, для США нет никакого смысла следовать правилам ВТО. Организация, цитирует президента источник издания, «создана остальными странами чтобы скрутить США».

Напомним, Дональд Трамп в обход соглашений ВТО повысил пошлины на ввоз в Америку стали и алюминия. Иски в торговую организацию подали страны Евросоюза, Канады, Мексики и других стран. Ответные меры готовят и в России.