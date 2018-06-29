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29.06.2018 15:15

На военно-морском параде в Петербурге покажут безэкипажные катера

Малый ракетный корабль типа «Каракурт» и разведывательный корабль «Иван Хурс» дебютируют на Главном военно-морском параде, который пройдёт в последнее воскресенье июля в Петербурге и Кронштадте. В целом кораблей в этом году ВМФ покажет на треть меньше прошлогоднего.

О том, что в День Военно-морского флота петербуржцы и гости города увидят 18 новых кораблей и катеров, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в пятницу, 29 июня.

Разведчик «Иван Хурс» был построен «Северной верфью» и 25 июня официально введен в состав Черноморского флота. Что касается МРК типа «Каракурт», то, вероятнее всего, речь идет об «Урагане» – головном корабле проекта проекта 22800, который сейчас достраивается судостроительным заводом «Пелла». В начале июня этот носитель крылатых ракет уже был замечен на Неве.

Всего в смотре на Неве и Кронштадтском рейде примут участие 41 боевой корабль, 38 самолетов и вертолетов всех четырёх флотов и Каспийской флотилии. В 2017 году, в первом Главном военно-морском параде, задействовали более 60 подводных и надводных кораблей, а также 46 единиц морской авиации. Тихоокеанский флот год назад был представлен только в воздушной части. Какие корабли придут в Петербург с Дальнего Востока, пока не уточняется.

По данным «Фонтанки», главкоматом ВМФ запланирован проход по Неве ветеранов сирийской операции – беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», а также новейших безэкипажных катеров.

«Военно-морские парады пройдут и в других городах, где базируются объединения Военно-морского флота. Прошу всех должностных лиц ответственно подойти к подготовке мероприятия, сделать все, чтобы оно прошло на самом высоком уровне и стало предметом гордости за нашу страну», – цитирует Шойгу информационное агентство ТАСС.

Главный военно-морской парад уже традиционно пройдет на двух площадках: на Неве, перед Сенатской площадью, и в Кронштадте, где с апреля ведутся противоаварийные работы на Южной оградительной стенке.

По данным «Фонтанки», в рамках подготовки к параду в Петербурге будут разводить мосты в будний день. Первая репетиция, по предварительным данным, пройдет на Неве 22 июля, а на пятницу, 26 июля, запланирован генеральный прогон.


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