Современно. Удобно. Экономно

До недавнего времени основными аргументами при покупке жилья были удобное расположение и разумная стоимость в сочетании с качеством. В «Образцовом квартале», малоэтажном проекте ООО «Терминал-Ресурс» на юге Санкт-Петербурга, все это присутствует. Однако сегодня покупатели обращают внимание на еще один важный аспект – инженерные решения.

На фоне увеличения коммунальных платежей, заметно опережающего темпы роста заработной платы, передовые инженерные решения приобретают при выборе квартиры все большую важность. Жители «Образцового квартала» уже успели оценить не только комфорт, но и экономию на коммунальных расходах – это до 30% по сравнению со среднемесячными платежами за ЖКУ в жилье с сопоставимыми характеристиками. Разбираемся, за счет чего это стало возможным.

Энергоэффективность

Аналитики считают, что теплосберегающие фасады, радиаторы с регулируемым температурным режимом, энергосберегающие лампы в местах общего пользования наиболее популярны сейчас у застройщиков Северной столицы. Однако разработчики «Образцового квартала» пошли еще дальше в стремлении обеспечить энергоэффективность этого жилого комплекса.

В результате было решено отказаться от радиаторного отопления в пользу теплого водяного пола (фирмы Uponor). Преимущества этого варианта отопления подтверждены тестированием в реальных условиях, показавшим оптимальное распределение температуры в помещении: чуть теплее на уровне ног, чуть прохладнее на уровне головы. Теплый водяной пол обходится до 20 % дешевле в эксплуатации, чем другие отопительные системы. Кроме того, за счет дополнительного слоя цементной стяжки обеспечивается лучше шумоизоляция. А отсутствие радиаторов означает и свободу для архитектурной мысли (можно проектировать французские окна в пол), и более эффективное использование площади. Кстати, в среднем стандартный радиатор уменьшает полезную площадь комнаты на 0,5-1,0 кв. м.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Тепло в квартирах начинается с выбора технологии домостроения – кирпично-монолитной с многослойной системой утепления фасада Capatect. Эта система утепления износостойка и имеет низкий коэффициент теплопроводности. Теперь даже торцевые квартиры в «Образцовом квартале», по отзывам жильцов, очень теплые.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Остекление застройщиком балконов и лоджий также способствует сохранению тепла в квартирах ЖК «Образцовый квартал».

В домах этого проекта установлены энергосберегающие лампы в местах общего пользования с датчиками движения и двухтарифные счетчики. Все корпуса «Образцового квартала» оборудованы собственными газовыми котельными Viessmann (они установлены на крышах). Такое решение вопроса теплоснабжения и горячего водоснабжения позволяет минимизировать теплопотери в сетях и ведет, в конечном счете, к экономии на платежах для жильцов.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Малоэтажный комфорт

«Образцовый квартал» – проект с рядом уникальных характеристик. Это малоэтажный жилой комплекс с хорошей транспортной доступностью (несколько вариантов подъезда, множество маршрутов общественного транспорта). Это квартал, где ведущим принципом при проектировании было снижение плотности застройки. Это квартал без инвестиционных квартир: соседи здесь знакомы друг с другом и здороваются при встрече. Это жилой комплекс, где установлены малошумные немецкие лифты Schindler.

Наконец, это проект с разумной стоимостью квадратного метра. И именно сейчас у желающих приобрести просторную квартиру в уже введенном в эксплуатацию доме есть редкая возможность: в «Образцовом квартале» объявлена распродажа* двух и трехкомнатных квартир.

Познакомиться с будущими соседями можно на Морском празднике, который пройдет на территории ЖК «Образцовый квартал 2».

28 июля ООО «Терминал-Ресурс» ждет всех на мастер-классы, конкурсы и активные игры. Справки по телефону отдела продаж 719-19-19.

*Сроки распродажи: c 16.06.2018 по 16.08.2018г.. Количество квартир ограничено. Организатор: ООО "Терминал-Ресурс", ИНН 7820338713, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское, ул. Кокколевская д. 1, лит. А, пом. 24-Н, комн. 1.71. Подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения можно ознакомиться по тел. 719-19-19

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya