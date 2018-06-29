Сотрудник петербургского метро продвигал «своих» подрядчиков за восьмипроцентные "откаты"

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга признал виновным в мошенничестве сотрудника метрополитена, благодаря которому контракты заключались с «нужными» поставщиками.

Как следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Петербурга 29 июня, инженер сектора закупок ГУП «Петербургский метрополитен» Александр Нацибулин предложил гендиректору «Первой газовой компании» помощь в получении подряда на поставку газоанализаторов на сумму 3 млн рублей, за что попросил для себя 250 тысяч.

«Коммерческое предложение компании было менее выгодно «Петербургскому метрополитену», чем предложения других организаций, но договор был заключен», – уточняет пресс-служба.

Размер «отката» был снижен до 200 тысяч, деньги Нацибулин получил. Аналогичную преступную схему инженер использовал при переговорах с компанией «Эверест», но ее директор обратился к правоохранителям. Нацибулина задержали. Куйбышевский суд приговорил его к трем годам условно.