Вашингтон пообещал Берлину не досаждать санкциями “Северному потоку”

США гарантировали Германии временно исключить из действия экстерриториальных санкций проекты, связанные с трубопроводами. Об этом на брифинге в Берлине 29 июня заявила представитель министерства экономики Анника Айнхорн, сообщают информагентства.

"США нам сказали, что они пока что отказываются от санкций против газопроводов", – уточнила Айнхорн, но не смогла сказать, как долго продлится это "пока что". Однако теперь Германия может не опасаться за свое участие в проекте «Северный поток – 2», сказала чиновница.

Напомним, Дональд Трамп подписал 2 августа 2017 года закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", предусматривающий ужесточение ограничительных мер в отношении России, Ирана и КНДР. Мировые эксперты предполагают, что после встречи Трампа и Путина в Хельсинки первый может смягчиться и вовсе отменить санкции по отношению к России.

«Северный поток — 2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км. Является расширением «Северного потока» и рассчитан на прокачку 55 млрд кубометров в год. Разрешение на строительство уже дали Германия, Швеция и Финляндия. Дания готова помешать строительству магистрали, но в этом случае строители готовы изменить её маршрут.