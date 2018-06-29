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29.06.2018 14:55

В Петербурге женщины устроили смертельную драку из-за 50 рублей

Петербурженка получила семь лет колонии за гибель подруги. Их рассорила стоимость пачки макарон.

Как сообщает 29 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга, Елена Афанасьева признана виновной в том, что в сентябре 2017 года на улице Рубакина в Ломоносове спровоцировала конфликт со своей знакомой. Поводом стали пятьдесят рублей, в которых Афанасьевой было отказано. По данным «Фонтанки», тем вечером женщину ожидало свидание с ухажером, его надо было гостеприимно принять, а денег на стол чуть-чуть не хватало.

Вызванная отказом вспышка гнева материализовалась в драку. Обладательница суммы осталась лежать на асфальте, а победительница достала купюру из заднего кармана джинсов и пошла в магазин.

Потерпевшая умерла через три дня в 26-й горбольнице. Афанасьеву обвинили в разбойном нападении и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Петродворцовый суд приговорил ее к семи годам колонии общего режима.


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31.05.2018 18:14
Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку
Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
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