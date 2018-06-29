В Петербурге женщины устроили смертельную драку из-за 50 рублей

Петербурженка получила семь лет колонии за гибель подруги. Их рассорила стоимость пачки макарон.

Как сообщает 29 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга, Елена Афанасьева признана виновной в том, что в сентябре 2017 года на улице Рубакина в Ломоносове спровоцировала конфликт со своей знакомой. Поводом стали пятьдесят рублей, в которых Афанасьевой было отказано. По данным «Фонтанки», тем вечером женщину ожидало свидание с ухажером, его надо было гостеприимно принять, а денег на стол чуть-чуть не хватало.

Вызванная отказом вспышка гнева материализовалась в драку. Обладательница суммы осталась лежать на асфальте, а победительница достала купюру из заднего кармана джинсов и пошла в магазин.

Потерпевшая умерла через три дня в 26-й горбольнице. Афанасьеву обвинили в разбойном нападении и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Петродворцовый суд приговорил ее к семи годам колонии общего режима.