Дроны доставляют в финские тюрьмы наркотики и другие «передачки»

В Финляндии большой проблемой заведений пенитенциарной системы стали беспилотные летательные аппараты, пишет 28 июня Ilta-Sanomat.

В Хельсинки и вообще по всей Финляндии дроны используют для доставки наркотических средств и других вещей, запрещённых в тюрьмах. Техника развивается, а случаев её незаконного использования становится всё больше.

«Проблема была признана несколько лет назад. Уже и раньше в мире видели, что это реальность, и было понятно, что это явление скоро придёт и к нам», - говорит помощник руководителя Хельсинкской тюрьмы Теро Ууранмяки.

Как правило, контрабанда доставляется следующим образом: длинная верёвка с пакетом прикрепляется к беспилотнику. Затем тот, кто управляет дроном, поднимает его на несколько десятков метров в высоту или более чем на 100 метров. Беспилотник, звук которого не слышен с земли, доставляет груз узнику, например, во время прогулки. Зачастую работники исправительного учреждения замечают вторжение, но отправителя груза поймать не удаётся.

«Мы ищем технологии, с которыми обнаруживать дроны было бы легче, например, какой-нибудь радар. В шутку предлагали завести дрон-собаку, которая лаяла бы, завидев беспилотник», – говорит Уурамяки.

Пока тюрьмам мешает отсутствие закона, который разрешал бы им сбивать дроны или запретил использовать их на территории учреждения.

Ранее сообщалось, что сбивать дроны разрешат финской полиции.