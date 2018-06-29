Миллер: СПГ из США никогда не сможет выиграть конкуренцию с российским газом в Европе

Сжиженный природный газ (СПГ) из США никогда не сможет выиграть конкуренцию с российским газом в Европе, заявил на пресс-конференции в Петербурге глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Америка никогда не догонит и не перегонит в поставках сжиженного природного газа на европейский рынок Россию. Ключевым для потребителей является вопрос цены и надежности поставок. Цена на трубопроводный газ всегда будет ниже. СПГ никогда не сможет конкурировать с трубопроводным газом», — цитирует Миллера RNS.

Ранее Миллер на годовом собрании акционеров концерна, которое впервые прошло в петербургском «Экспофоруме», заявил о том, что "Газпром" готов поставить исторический рекорд по экспорту газа. Глава "Газпрома" отметил, что за первое полугодие концерн поставил на рынок 101,2 млрд кубометров газа. Это на 5,7%, или на 5,5 млрд кубометров превышает показатель за аналогичный период рекордного 2017 года. Миллер уверен в том, что в 2018 году им удастся выйти на новый исторический рекорд и поставить странам около 200 млрд кубометров газа.

Заместитель председателя правления Александр Медведев допустил, что экспорт может быть и выше указанной цифры.