Отельный бизнес vs. квартира в аренду

Рынок недвижимости продолжает наращивать объемы: только в 2018 году в Петербурге планируют сдать 280 объектов. Выбор для покупателя становится шире. Как не прогадать, рассказывает Катерина Соболева, директор центра инвестиций в недвижимость Becar Asset Management

За последние годы многие успели обзавестись квартирами для себя и своих близких и теперь задумываются о покупке инвестиционной недвижимости. Алгоритм извлечения дополнительного дохода укладывается в паре слов: купи и сдавай. Но «грамотные инвестиции» – это не только о том, как увеличить свой капитал, но и о том, как сделать это максимально эффективно.

Рынок жилья перенасыщен предложением в эконом-классе и манит потенциальных инвесторов низкими ценами. Покупка небольшой студии на этапе стройки может уложиться в 2 млн рублей. С таким же бюджетом можно вложиться в строительство апарт-отеля и стать собственником отдельного номера, который, как и квартиру, можно сдавать, продать или заложить.

В чем разница? Для тех, кто работает с инвестициями, принципиально важна доходность. Если на сдаче в аренду жилья можно заработать до 7% в год, то номер в отеле до 17%. В первую очередь, за счет короткого срока сдачи – посуточной аренды.

Сдача квартиры посуточно требует от владельца больших затрат времени и усилий, поверьте опыту. К тому же, это не всегда прибыльно. С апарт-отелем проще: всеми организационными вопросами занимается управляющая компания. Она избавляет собственников от конфликтов и бытовых вопросов. Операционная деятельность УК прозрачна: расходы и доходы отражены в ежемесячном отчете инвестору.

В покупке апартаментов есть и подводные камни. Если на стоимости квартиры, по сути, сказывается только место расположения дома, то в апарт-отелях не менее важна доходность проекта. Эта величина рассчитывается исходя из того же места, а также – концепции проекта и опыта УК.

Стоит насторожиться, если малознакомая на рынке компания обещает сдавать номера по высокому тарифу и обеспечивать хорошую загрузку отеля. Управляющие компании, которые только-только перепрофилируются в гостиничных операторов, в ближайшие несколько лет будут набирать опыт. В итоге, объект может оказаться не в рынке и так и не принести обещанную доходность. Поэтому стоит обратить внимание на проекты с теми УК, которые уже управляют апарт-отелями.

Номер в апарт-отеле нельзя «оплатить» материнским капиталом, но ипотечные программы вполне доступны. Иногда платеж по ипотеке даже перекрывается ежемесячным доходом собственника. Так, например, происходит в проекте Vertical WE&I. К тому же, за время строительства – от этапа котлована до ввода в эксплуатацию, – апартаменты, как и жилье, могут прибавлять в цене до 30%.

По нашему опыту, при продаже апартаментов через 5 лет после открытия апарт-отеля, инвесторы дополнительно зарабатывали до 40%, с учетом инфляции. Тогда как квартиры за то же время, в среднем, дорожали не больше, чем на 10%.

Сегмент апарт-отелей – это новая зона роста для рынка недвижимости. Однако за любым ростом следует закономерный спад. Подготовиться к нему и обеспечить высокую доходность смогут те, кто уже имеет действующие проекты.

Мы уже замечаем, что меняются и структура спроса и предложения, и законодательство. Появляется четкая грань между гостиничными апартаментами и апартаментами для жизни, так называемым «псевдожильем». В инвестиционной привлекательности последних стоит усомниться. И если с покупкой квартиры или апартаментов для жизни можно повременить, подбирая оптимальный вариант, то в сегменте апарт-отелей выигрывают те, кто уже в рынке.

Компания Бекар

Апарт-отель «Vertical We&I» – застройщик ООО "ИнтерРост", проектная декларация на сайте http://inter-rost.ru/dokumentyaciy/