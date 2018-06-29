Россия рада видеть Трампа на ЧМ, но специально приглашать его не будут

У российских властей "нет специальной задумки" приглашать американского президента на финал мундиаля, хотя Россия рада видеть всех лидеров иностранных государств на домашнем чемпионате.

Президентам других стран, включая Дональда Трампа, не будут высылать специальные приглашения. Об этом 29 июня рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков также добавил, что Трампу и Путину предстоит "серьезная встреча" в Хельсинки 16 июля.

Стоит отметить, что особого повода рваться на мундиаль у президента США нет – сборная этой страны не участвует в финальной части розыгрыша Кубка мира по футболу.