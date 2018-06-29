ФИФА платит Марадоне 11 тысяч евро в день на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) платит премии бывшему полузащитнику сборной Аргентины Диего Марадоне за пребывание на чемпионата мира в России. Как сообщает Daily Mail, ФИФА это обходится в 11 тысяч евро в день.

Отдельно ему оплачиваются транспорт, жилье и прочие расходы.

Напомним, после матча чемпионата мира между Нигерией и Аргентиной в Петербурге Марадона не смог самостоятельно покинуть стадион, ему потребовалась помощь медиков.

Очевидцы и некоторые СМИ утверждали, что Марадона находился в состоянии либо наркотического, либо алкогольного опьянения.

Известно, что у Марадоны в прошлом были серьезные проблемы с наркотиками. По его собственному признанию, он начал употреблять еще будучи игроком «Барселоны», где он выступал с 1982 по 1984 год. Однако, опять же по словам самого Марадоны, он полностью избавился от зависимости в 2004 году.

Сборная Аргентины пробилась в 1/8 финала мундиаля, победив нигерийцев в Петербурге со счетом 2:1. Свой первый гол на мундиале в этом матче забил Лионель Месси. Соперниками аргентинцев в следующей стадии турнира будет сборная Франции.