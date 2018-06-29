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Среда джаза с Давидом Голощекиным
11.07.2018 21:00
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Bill Charlap ‎– Plays George Gershwin: The American Soul - 11.07.2018

Один из лучших джазовых пианистов мира Билл Чэрлап (Bill Charlap), в сопровождении своего трио, исполняет мелодии Джорджа Гершвина (George Gershwin).

Bill Charlap ‎– Plays George Gershwin: The American Soul - 11.07.2018

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