Среда джаза с Давидом Голощекиным
Bill Charlap – Plays George Gershwin: The American Soul - 11.07.2018
Один из лучших джазовых пианистов мира Билл Чэрлап (Bill Charlap), в сопровождении своего трио, исполняет мелодии Джорджа Гершвина (George Gershwin).
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