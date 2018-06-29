«Ситилинк» открыл пятый магазин в Петербурге

Дискаунтер электроники и бытовой техники «Ситилинк» открыл в Петербурге пятый по счету магазин терминальной торговли. В торговом комплексе «Балатон» на улице Ярослава Гашека, 5 (станция метро «Купчино»).