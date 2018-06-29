Какие вузы Петербурга не ждут даже хорошистов
Абитуриенты уже вовсю атакуют приёмные комиссии вузов Петербурга. Но если одни надеются поступить благодаря высоким оценкам ЕГЭ, то не блеснувшие на экзамене – в растерянности.
В этом году минимальный порог баллов ЕГЭ для подачи документов в вузы совпадает с минимальными порогом сдачи экзамена. Но это не значит, что получившего "тройку" ждут в приемных комиссиях.
«Тройка» по иностранным языкам начинается от 22 баллов, по математике — от 27, по истории и литературе — от 32, по русскому, физике, химии и биологии — от 36 баллов, по географии — от 37 и по обществознанию — от 42.
«Четвёрку» по русскому на ЕГЭ набрали те, кто получил в пределах 57-71 баллов, по математике и истории — 50-67, физике — 53-67, информатике — 57-72, обществознанию — 58-69, иностранным языкам — 59-83, химии — 56-72, биологии — 55-71, географии — 51-66 и литературе — 52-66.
Всё, что выше, соответственно, оценивалось на «пятёрку».
И каждый университет вправе выбрать: установить свой уровень для приёма документов или же оставить минимум, утверждённый Рособрнадзором и, таким образом, дать возможность троечникам. Имеющие меньше, чем требует вуз, не могут участвовать в конкурсе на поступление.
Самый высокий порог баллов в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (СПбНИУ ИТМО). Из всех программ бакалавриата сложнее всего поступить на «Информатику и программирование» — минимум 60 баллов по русскому, и 75 по математике и информатике (здесь и далее – по каждому предмету, – прим.ред.). Подача документов на другие программы ИТМО начинается от 60 баллов.
Высокую планку задаёт и Санкт-Петербургский государственный университет. 65 нужно иметь по каждому из ЕГЭ для поступления на целый ряд программ: «Математика и механика», «Компьютерные и информационные науки», «Физика и астрономия», «Химия», «Культуроведение и социокультурные проекты», «Искусствознание», «Философия, этика и религиоведение», «История и археология», «Информатика и вычислительная техника», «Клиническая медицина», «Востоковедение и африканистика», «СМИ и информационно-библиотечное дело», «Туризм», «Филология», «Юриспруденция» и «Биология» (за исключением «Почвоведения»). На международный менеджмент (на английском языке) ЕГЭ по иностранному нужно сдать минимум на 70 баллов.
На сайте СПбГУ можно ввести полученное выпускником количество баллов в фильтре по ЕГЭ и увидеть, на что ему рассчитывать.
Ещё один вуз с самым высоким порогом — НИУ «Высшая школа экономики» — по 50-60 баллов каждый предмет, выше всех конкурс – на «экономику» и «международный бизнес и менеджмент». Начальник управления маркетинговых коммуникаций «ВШЭ» Елена Грузинская объясняет, что при поступлении на все программы вуза требуется сдать ЕГЭ по иностранному языку.
Аналогичный порог баллов и в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете. «Лечебное дело» и «Стоматология» требует минимум 170 баллов по трём предметам: химия (60), биология и русский (по 55).
Если хочешь поступить на технические специальности в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, по русскому и информатике нужно иметь минимум по 50.
Минимум на 50 баллов должны быть сданы каждый из трёх экзаменов на все программы Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Мечникова. В вузе поясняют, что если один предмет сдан на 49 баллов, а все другие на 100, документы всё равно не примут.
От 40 и до 60 колеблется количество минимальных баллов для подачи документов на программы Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета. Самые высокие баллы установлены для «Рекламы и связи с общественностью» и «Лингвистики». Абитуриенту нужно иметь 60 баллов по русскому и по 50 — по английскому и обществознанию.
От 45-50 колеблется средний балл, необходимый для попадания в списки абитуриентов Санкт-Петербургского государственного института культуры. Поступление на большинство направлений требует не только ЕГЭ, но и творческого испытания. Самый высокий балл на направление «Режиссура кино и телевидения» и «Режиссура театра». Не менее 60 баллов нужно также иметь по русскому при подаче документов на «Культурологию» и «Историю искусств». Немало понадобится и на направления «Юриспруденция», «Туризм», «Гостиничное дело», «Таможенное дело» и «Лингвистика» в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (140 баллов по трём предметам).
Порог в 45 баллов на все направления установил Санкт-Петербургский горный университет. Минимум 45 баллов по ЕГЭ требуют и большинство программ Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова.
Меньше требует Российский педагогический университет имени Герцена — от 35 до 45. Максимум в 50 баллов нужно иметь только по иностранному языку при поступлении на «Лингвистика».
В Военно-космической академии имени Можайского самые высокие баллы необходимы для поступления на программу «Военной картографии» (115) из расчёта 40 баллов по русскому, 30 по математике и 45 по географии.
Направление «Реклама и связи с общественностью» требует самый высокий порог в двух Санкт-Петербургских государственных вузах — Университете телекоммуникаций имени профессора Бонч-Бруевича и Технологическом институте. Любопытно, что технологический институт требует меньше баллов на специальности, связанные со строительством, химией и биотехнологиями.
В Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии максимальное количество баллов (36 по каждому из трёх предметов) требуется для поступления на направление «Химия» и «Фармация».
Минимум Рособрнадзора установлен для подачи документов в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта, Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины и Северо-Западном институте управления РАНХиГС. Другими словами, имея все тройки по ЕГЭ можно подавать документы в эти вузы.
При подаче документов в академию на все четыре программы требуется одинаковое количество минимальных баллов. А институт РАНХиГС ждёт максимальные баллы при подаче документов на «Юриспруденцию», «Международные отношения», «Политологию», «Рекламу и связи с общественностью», «Социальную работу» (110 баллов в сумме по истории, русскому и обществознанию).Для подачи документов в Государственный университет аэрокосмического приборостроения требуется всего на балл-два выше, чем минимум ЕГЭ, за исключением иностранного. Его нужно сдать не менее чем на 30 баллов.
Минимальный проходной балл будет установлен в каждом университете только по итогам текущей приёмной кампании.
Президент Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбНИУ ИТМО Владимир Васильев считает, что до 2025 года число абитуриентов вряд ли будет расти, равно как резко уменьшаться, – как это было в конце нулевых и 2011-2013 годах:
«Будет наблюдаться стратификация всей системы высшей школы. Уже сейчас абитуриенты всё больше выбирают те учебные заведения, которые дают качественное образование, предоставляют современные программы обучения и работают с зарубежными ведущими вузами из топ-400. Если говорить о качестве, то в ведущие вузы РФ и Санкт-Петербурга будут поступать абитуриенты со средним баллом по ЕГЭ 90+. Сейчас вузы всё внимательнее смотрят на выпускников».
По мнению Владимира Васильева, предпочтения специализаций и программ подготовки последнее время стабильны: «Около 60% выпускников выбирают в школе ЕГЭ по обществознанию. Соответственно, их предпочтения — гуманитарные и социально-экономические направления. Вместе с тем растёт привлекательность медицинских специальностей и связанных с информационными технологиями».
Президент Совета ректоров также отметил рост в последние годы числа непрофильных направлений подготовки в вузах: единственным ограничителем здесь может выступать Минобр, определяющий контрольные места набора для приёма.
Наталья Гусаченко для "Фонтанка.ру"