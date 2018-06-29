Какие вузы Петербурга не ждут даже хорошистов

Подать документы (не то что поступить) в лучшие вузы Петербурга даже на платные отделения удастся не всем, успешно сдавшим ЕГЭ. Сколько баллов не предлагать, узнала "Фонтанка".

Абитуриенты уже вовсю атакуют приёмные комиссии вузов Петербурга. Но если одни надеются поступить благодаря высоким оценкам ЕГЭ, то не блеснувшие на экзамене – в растерянности.

В этом году минимальный порог баллов ЕГЭ для подачи документов в вузы совпадает с минимальными порогом сдачи экзамена. Но это не значит, что получившего "тройку" ждут в приемных комиссиях.

«Тройка» по иностранным языкам начинается от 22 баллов, по математике — от 27, по истории и литературе — от 32, по русскому, физике, химии и биологии — от 36 баллов, по географии — от 37 и по обществознанию — от 42.



«Четвёрку» по русскому на ЕГЭ набрали те, кто получил в пределах 57-71 баллов, по математике и истории — 50-67, физике — 53-67, информатике — 57-72, обществознанию — 58-69, иностранным языкам — 59-83, химии — 56-72, биологии — 55-71, географии — 51-66 и литературе — 52-66.



Всё, что выше, соответственно, оценивалось на «пятёрку».

И каждый университет вправе выбрать: установить свой уровень для приёма документов или же оставить минимум, утверждённый Рособрнадзором и, таким образом, дать возможность троечникам. Имеющие меньше, чем требует вуз, не могут участвовать в конкурсе на поступление.

Самый высокий порог баллов в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (СПбНИУ ИТМО). Из всех программ бакалавриата сложнее всего поступить на «Информатику и программирование» — минимум 60 баллов по русскому, и 75 по математике и информатике (здесь и далее – по каждому предмету, – прим.ред.). Подача документов на другие программы ИТМО начинается от 60 баллов.

Высокую планку задаёт и Санкт-Петербургский государственный университет. 65 нужно иметь по каждому из ЕГЭ для поступления на целый ряд программ: «Математика и механика», «Компьютерные и информационные науки», «Физика и астрономия», «Химия», «Культуроведение и социокультурные проекты», «Искусствознание», «Философия, этика и религиоведение», «История и археология», «Информатика и вычислительная техника», «Клиническая медицина», «Востоковедение и африканистика», «СМИ и информационно-библиотечное дело», «Туризм», «Филология», «Юриспруденция» и «Биология» (за исключением «Почвоведения»). На международный менеджмент (на английском языке) ЕГЭ по иностранному нужно сдать минимум на 70 баллов.

На сайте СПбГУ можно ввести полученное выпускником количество баллов в фильтре по ЕГЭ и увидеть, на что ему рассчитывать.

Ещё один вуз с самым высоким порогом — НИУ «Высшая школа экономики» — по 50-60 баллов каждый предмет, выше всех конкурс – на «экономику» и «международный бизнес и менеджмент». Начальник управления маркетинговых коммуникаций «ВШЭ» Елена Грузинская объясняет, что при поступлении на все программы вуза требуется сдать ЕГЭ по иностранному языку.

Аналогичный порог баллов и в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете. «Лечебное дело» и «Стоматология» требует минимум 170 баллов по трём предметам: химия (60), биология и русский (по 55).

Если хочешь поступить на технические специальности в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, по русскому и информатике нужно иметь минимум по 50.

Минимум на 50 баллов должны быть сданы каждый из трёх экзаменов на все программы Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Мечникова. В вузе поясняют, что если один предмет сдан на 49 баллов, а все другие на 100, документы всё равно не примут.

От 40 и до 60 колеблется количество минимальных баллов для подачи документов на программы Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета. Самые высокие баллы установлены для «Рекламы и связи с общественностью» и «Лингвистики». Абитуриенту нужно иметь 60 баллов по русскому и по 50 — по английскому и обществознанию.

От 45-50 колеблется средний балл, необходимый для попадания в списки абитуриентов Санкт-Петербургского государственного института культуры. Поступление на большинство направлений требует не только ЕГЭ, но и творческого испытания. Самый высокий балл на направление «Режиссура кино и телевидения» и «Режиссура театра». Не менее 60 баллов нужно также иметь по русскому при подаче документов на «Культурологию» и «Историю искусств». Немало понадобится и на направления «Юриспруденция», «Туризм», «Гостиничное дело», «Таможенное дело» и «Лингвистика» в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (140 баллов по трём предметам).

Порог в 45 баллов на все направления установил Санкт-Петербургский горный университет. Минимум 45 баллов по ЕГЭ требуют и большинство программ Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова.

Меньше требует Российский педагогический университет имени Герцена — от 35 до 45. Максимум в 50 баллов нужно иметь только по иностранному языку при поступлении на «Лингвистика».

В Военно-космической академии имени Можайского самые высокие баллы необходимы для поступления на программу «Военной картографии» (115) из расчёта 40 баллов по русскому, 30 по математике и 45 по географии.

Направление «Реклама и связи с общественностью» требует самый высокий порог в двух Санкт-Петербургских государственных вузах — Университете телекоммуникаций имени профессора Бонч-Бруевича и Технологическом институте. Любопытно, что технологический институт требует меньше баллов на специальности, связанные со строительством, химией и биотехнологиями.

В Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии максимальное количество баллов (36 по каждому из трёх предметов) требуется для поступления на направление «Химия» и «Фармация».

Минимум Рособрнадзора установлен для подачи документов в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта, Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины и Северо-Западном институте управления РАНХиГС. Другими словами, имея все тройки по ЕГЭ можно подавать документы в эти вузы.

При подаче документов в академию на все четыре программы требуется одинаковое количество минимальных баллов. А институт РАНХиГС ждёт максимальные баллы при подаче документов на «Юриспруденцию», «Международные отношения», «Политологию», «Рекламу и связи с общественностью», «Социальную работу» (110 баллов в сумме по истории, русскому и обществознанию).Для подачи документов в Государственный университет аэрокосмического приборостроения требуется всего на балл-два выше, чем минимум ЕГЭ, за исключением иностранного. Его нужно сдать не менее чем на 30 баллов.

Минимальный проходной балл будет установлен в каждом университете только по итогам текущей приёмной кампании.

Президент Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбНИУ ИТМО Владимир Васильев считает, что до 2025 года число абитуриентов вряд ли будет расти, равно как резко уменьшаться, – как это было в конце нулевых и 2011-2013 годах:

«Будет наблюдаться стратификация всей системы высшей школы. Уже сейчас абитуриенты всё больше выбирают те учебные заведения, которые дают качественное образование, предоставляют современные программы обучения и работают с зарубежными ведущими вузами из топ-400. Если говорить о качестве, то в ведущие вузы РФ и Санкт-Петербурга будут поступать абитуриенты со средним баллом по ЕГЭ 90+. Сейчас вузы всё внимательнее смотрят на выпускников».

По мнению Владимира Васильева, предпочтения специализаций и программ подготовки последнее время стабильны: «Около 60% выпускников выбирают в школе ЕГЭ по обществознанию. Соответственно, их предпочтения — гуманитарные и социально-экономические направления. Вместе с тем растёт привлекательность медицинских специальностей и связанных с информационными технологиями».

Президент Совета ректоров также отметил рост в последние годы числа непрофильных направлений подготовки в вузах: единственным ограничителем здесь может выступать Минобр, определяющий контрольные места набора для приёма.

Наталья Гусаченко для "Фонтанка.ру"