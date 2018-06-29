Какие вузы Петербурга не ждут даже хорошистов

Еще
11:24 02.07.2018
Пришлите свою новость!
11:16
За Россию будут воевать «Львов», «Нежин» и «Житомир»
11:09
На Шлиссельбургском сбили девушек, одна погибла
10:58
«Серые телефоны» в России могут попасть под блокировку
10:53
Глава МИД Эстонии: «Северный поток — 2» — рычаг, с помощью которого Россия вмешивается в европейскую политику
10:52
Перед встречей Путина с Трампом в Петербург приехали американские конгрессмены
10:26
Ветер в Петербурге не унимается: автомобили принимают деревья на себя
10:21
Курды ликвидировали главного финансиста ИГ
10:05
Страховщики Петербурга начинают борьбу со смертностью от онкологии
09:57
СМИ: В США готовят «безумный» закон, который позволит игнорировать нормы ВТО
09:36
Глава МВД Германии собирается в отставку из-за конфликта с Меркель. Это грозит развалом коалиции
09:17
Испанские СМИ о проигрыше сборной: Дворовая тактика пещерного уровня
09:01
Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» испытают на дальнем бомбардировщике
08:47
СМИ узнали, как санкции США помогут строить «Северный поток — 2»
08:33
Google подписал Крымский мост на украинском языке
08:15
В Москве экстренно сел Boeing 737 из-за разгерметизации салона
08:05
На Байконуре Telegram и соцсети стали вне закона
01/07
Хорватия победила Данию и сыграет с Россией за выход в полуфинал чемпионата мира
01/07
МЧС: За день спасатели 51 раз выезжали к поваленным деревьям и конструкциям
01/07
«Акинфеев все решил». Петербург празднует победу сборной России
01/07
Ветер в Петербурге разгулялся: с домов сдувает кровлю, деревья падают по всему городу
01/07
Жирков из-за травмы больше не сыграет на чемпионате мира
01/07
В центре Петербурга машина вылетела на тротуар и загорелась
01/07
Ким Чен Ын отправился в поля на зеленой «Ладе Приоре»
01/07
Акинфеев: Сегодня мы всех убедили, что Россия умеет играть в футбол
01/07
«Мы верили в чудо и в Акинфеева»: сборная России отмечает победу
01/07
Россия впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира
01/07
Россия и Испания переходят к серии пенальти
01/07
Россия впервые в истории чемпионатов мира воспользовалась четвертой заменой
01/07
На Парнасе ветер оторвал кусок забора, дерево закрыло вход на кладбище
01/07
Основное время матча Россия – Испания завершилось вничью
01/07
Митинги против пенсионной реформы закончились задержаниями
01/07
На матче Россия – Испания аншлаг, «Лужники» забиты под завязку
01/07
Горящее колесо бензовоза перекрыло трассу между Москвой и Петербургом
01/07
Задержанный в столичном «Дикси» рассказал, как лечил алкоголизм захватом заложников
01/07
Ничья после первого тайма: Россия играет с Испанией
01/07
Дзюба забивает с пенальти: Россия сравняла счет в матче с Испанией
01/07
Король Филипп VI приехал в «Лужники» на матч Испания — Россия
01/07
Матч против Испании начался с автогола Игнашевича
01/07
Очевидцы: 7 солдат-срочников пострадали на военных соревнованиях под Муромом
01/07
Грузинские СМИ перепутали россиян и белорусов: при ДТП на Гомборском перевале российские туристы не пострадали
01/07
Кокошники, танцоры фламенко и бурые медведи: столица готовится к матчу Россия - Испания
01/07
Автор «побега века», гангстер Редуан Фаид сбежал из французской тюрьмы на вертолете
01/07
Кузяев и Дзюба сыграют с первых минут против Испании
01/07
Ветер в Петербурге сдул с дома крышу и уронил младенца
01/07
На митинги против пенсионной реформы вышли тысячи человек
01/07
Заложницу из московского «Дикси» освободили
01/07
Стену дома в Приморском районе зафиксировали скобами
01/07
В РПЦ посоветовали не заводить отношений с иноверцами во время ЧМ-2018
01/07
СМИ: Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Грузии
01/07
Рабочая неделя в Петербурге начнётся с ветра и потепления
01/07
Дзюба собирается вывернуться наизнанку в матче с Испанией
01/07
В Петербурге с 1 июля выросли тарифы на услуги ЖКХ
01/07
Рабочий погиб под грудой кирпичей в торговом центре в Купчино
01/07
Рейс в Аликанте из Петербурга задержали сонные испанские пилоты
01/07
В магазине «Дикси» в Москве мужчина с ножом захватил заложницу
01/07
В России дорожают сигареты
01/07
Российскую авиабазу в Сирии атаковали беспилотники
01/07
В ПДД с 1 июля внесли новые запрещающие знаки
01/07
Пятиклассников в Петербурге подозревают в насилии над детсадовцем
01/07
Ростовчанин без трусов на Красной площади протестует против пенсионной реформы
01/07
Английский болельщик: В России меня не съел медведь и не отравили
01/07
Первые митинги против пенсионной реформы проходят без происшествий
01/07
Электрички в сторону Выборга отменило поваленное дерево
01/07
«Аврора БГ», забравшая клиентов закрывшейся «Матрешки Тур», приостановила чартеры
01/07
В Швеции теперь нужно спрашивать разрешения на секс
01/07
Мусоровоз устроил свалку посреди Колтушского путепровода
01/07
Основной защитник сборной Испании может не сыграть с Россией из-за травмы
01/07
Дзагоев может сыграть с Испанией
01/07
В Александровском парке дадут бесплатное Leto
01/07
В “Новой Голландии” покажут скандальную ленту с Миком Джаггером
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
02.07.2018 11:08

Какие вузы Петербурга не ждут даже хорошистов

Подать документы (не то что поступить) в лучшие вузы Петербурга даже на платные отделения удастся не всем, успешно сдавшим ЕГЭ. Сколько баллов не предлагать, узнала "Фонтанка".
Какие вузы Петербурга не ждут даже хорошистов
Роман Пименов/Интерпресс

Абитуриенты уже вовсю атакуют приёмные комиссии вузов Петербурга. Но если одни надеются поступить благодаря высоким оценкам ЕГЭ, то не блеснувшие на экзамене – в растерянности. 

В этом году минимальный порог баллов ЕГЭ для подачи документов в вузы совпадает с минимальными порогом сдачи экзамена. Но это не значит, что получившего "тройку" ждут в приемных комиссиях. 

«Тройка» по иностранным языкам начинается от 22 баллов, по математике — от 27, по истории и литературе — от 32, по русскому, физике, химии и биологии — от 36 баллов, по географии — от 37 и по обществознанию — от 42. 

«Четвёрку» по русскому на ЕГЭ набрали те, кто получил в пределах 57-71 баллов, по математике и истории — 50-67, физике — 53-67, информатике — 57-72, обществознанию — 58-69, иностранным языкам — 59-83, химии — 56-72, биологии — 55-71, географии — 51-66 и литературе — 52-66. 

Всё, что выше, соответственно, оценивалось на «пятёрку».

И каждый университет вправе выбрать: установить свой уровень для приёма документов или же оставить минимум, утверждённый Рособрнадзором и, таким образом, дать возможность троечникам. Имеющие меньше, чем требует вуз, не могут участвовать в конкурсе на поступление.

Самый высокий порог баллов в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (СПбНИУ ИТМО). Из всех программ бакалавриата сложнее всего поступить на «Информатику и программирование» — минимум 60 баллов по русскому, и 75 по математике и информатике (здесь и далее – по каждому предмету, – прим.ред.). Подача документов на другие программы ИТМО начинается от 60 баллов.

Высокую планку задаёт и Санкт-Петербургский государственный университет. 65 нужно иметь по каждому из ЕГЭ для поступления на целый ряд программ: «Математика и механика», «Компьютерные и информационные науки», «Физика и астрономия», «Химия», «Культуроведение и социокультурные проекты», «Искусствознание», «Философия, этика и религиоведение», «История и археология», «Информатика и вычислительная техника», «Клиническая медицина», «Востоковедение и африканистика», «СМИ и информационно-библиотечное дело», «Туризм», «Филология»,  «Юриспруденция» и «Биология» (за исключением «Почвоведения»). На международный менеджмент (на английском языке) ЕГЭ по иностранному нужно сдать минимум на 70 баллов.

На сайте СПбГУ можно ввести  полученное выпускником количество баллов в фильтре по ЕГЭ и увидеть, на что ему рассчитывать.

Ещё один вуз с самым высоким порогом — НИУ «Высшая школа экономики» — по 50-60 баллов каждый предмет, выше всех конкурс – на «экономику» и «международный бизнес и менеджмент».  Начальник управления маркетинговых коммуникаций «ВШЭ» Елена Грузинская объясняет, что при поступлении на все программы вуза требуется сдать ЕГЭ по иностранному языку.

Аналогичный порог баллов и в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете. «Лечебное дело» и «Стоматология» требует минимум 170 баллов по трём предметам: химия (60), биология и русский (по 55).

Если хочешь поступить на технические специальности в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, по русскому и информатике нужно иметь минимум по 50. 

Минимум на 50 баллов должны быть сданы каждый из трёх экзаменов на все программы Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Мечникова. В вузе поясняют, что если один предмет сдан на 49 баллов, а все другие на 100, документы всё равно не примут.

От 40 и до 60 колеблется количество минимальных баллов для подачи документов на программы Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета. Самые высокие баллы установлены для «Рекламы и связи с общественностью» и «Лингвистики». Абитуриенту нужно иметь 60 баллов по русскому и по 50  — по английскому и обществознанию.

От 45-50 колеблется средний балл, необходимый для попадания в списки абитуриентов Санкт-Петербургского государственного института культуры. Поступление на большинство направлений требует не только ЕГЭ, но и творческого испытания. Самый высокий балл на направление «Режиссура кино и телевидения» и «Режиссура театра». Не менее 60 баллов нужно также иметь по русскому при подаче документов на «Культурологию» и «Историю искусств». Немало понадобится и на направления «Юриспруденция», «Туризм», «Гостиничное дело», «Таможенное дело» и «Лингвистика» в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (140 баллов по трём предметам). 

Порог в 45 баллов на все направления установил Санкт-Петербургский горный университет. Минимум 45 баллов по ЕГЭ требуют и большинство программ Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова.

Меньше требует Российский педагогический университет имени Герцена — от 35 до 45. Максимум в 50 баллов нужно иметь только по иностранному языку при поступлении на «Лингвистика». 

В Военно-космической академии имени Можайского самые высокие баллы необходимы для поступления на программу «Военной картографии» (115) из расчёта 40 баллов по русскому, 30 по математике и 45 по географии. 

Направление «Реклама и связи с общественностью» требует самый высокий порог в двух Санкт-Петербургских государственных вузах — Университете телекоммуникаций имени профессора Бонч-Бруевича и Технологическом институте. Любопытно, что технологический институт требует меньше баллов на специальности, связанные со строительством, химией и биотехнологиями. 

В Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии максимальное количество баллов (36 по каждому из трёх предметов) требуется для поступления на направление «Химия» и «Фармация». 

Минимум Рособрнадзора установлен для подачи документов в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта, Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины и Северо-Западном институте управления РАНХиГС. Другими словами, имея все тройки по ЕГЭ можно подавать документы в эти вузы.

При подаче документов в академию на все четыре программы требуется одинаковое количество минимальных баллов. А институт РАНХиГС ждёт максимальные баллы при подаче документов на «Юриспруденцию», «Международные отношения», «Политологию», «Рекламу и связи с общественностью», «Социальную работу» (110 баллов в сумме по истории, русскому и обществознанию).Для подачи документов в Государственный университет аэрокосмического приборостроения требуется всего на балл-два выше, чем минимум ЕГЭ, за исключением иностранного. Его нужно сдать не менее чем на 30 баллов. 

Минимальный проходной балл будет установлен в каждом университете только по итогам текущей приёмной кампании.

Президент Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбНИУ ИТМО Владимир Васильев считает, что до 2025 года число абитуриентов вряд ли будет расти, равно как резко уменьшаться, – как это было в конце нулевых и 2011-2013 годах:

«Будет наблюдаться стратификация всей системы высшей школы. Уже сейчас абитуриенты всё больше выбирают те учебные заведения, которые дают качественное образование, предоставляют современные программы обучения и работают с зарубежными ведущими вузами из топ-400. Если говорить о качестве, то в ведущие вузы РФ и Санкт-Петербурга будут поступать абитуриенты со средним баллом по ЕГЭ 90+. Сейчас вузы всё внимательнее смотрят на выпускников».

По мнению Владимира Васильева, предпочтения специализаций и программ подготовки последнее время стабильны: «Около 60% выпускников выбирают в школе ЕГЭ по обществознанию. Соответственно, их предпочтения — гуманитарные и социально-экономические направления. Вместе с тем растёт привлекательность медицинских специальностей и связанных с информационными технологиями». 

Президент Совета ректоров также отметил рост в последние годы числа непрофильных направлений подготовки в вузах: единственным ограничителем здесь может выступать Минобр, определяющий контрольные места набора для приёма.  

Наталья Гусаченко для "Фонтанка.ру"


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
29.06.2018 16:16

Новый формат онлайн-семинаров ГАРАНТ

Компания "Гарант" предлагает новый формат участия во Всероссийских спутниковых онлайн-семинарах и прохождения Программ повышения квалификации – трансляция на ПК или любое мобильное устройство клиента
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.06.2018 15:52

Аэрофлот открывает рейсы в Неаполь и Верону

Аэрофлот с 1 июля 2018 года открывает регулярные рейсы из Москвы в два города Италии – Неаполь и Верону.
ПАО «Группа ЛСР»
28.06.2018 14:53

В Красногвардейском районе появится 150 тыс. кв. м нового жилья от «Группы ЛСР»

В ближайшие полгода в рамках второго этапа проекта «Новая Охта», который «Группа ЛСР» реализует в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, построят почти 150 тыс. кв. м недвижимости, из которых порядка 102 тыс. кв. м жилая.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
За Россию будут воевать «Львов», «Нежин» и «Житомир»
Курды ликвидировали главного финансиста ИГ
СМИ: В США готовят «безумный» закон, который позволит игнорировать нормы ВТО
Глава МВД Германии собирается в отставку из-за конфликта с Меркель. Это грозит развалом коалиции
Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» испытают на дальнем бомбардировщике
СМИ узнали, как санкции США помогут строить «Северный поток — 2»
Google подписал Крымский мост на украинском языке
На Байконуре Telegram и соцсети стали вне закона
Митинги против пенсионной реформы закончились задержаниями
На митинги против пенсионной реформы вышли тысячи человек
Какие вузы Петербурга не ждут даже хорошистов
Пенсионную реформу продвигают как по писаному
Спасите медведей (и мойву)
Шаргунов: Если человека начали жевать челюсти системы, то выплюнет она его с большой неохотой
Сколько стоит подготовиться к ЕГЭ на 100 баллов
Кадыров залюбил: почему египтяне винят в провале сборной на ЧМ-2018 Чечню
Окуловка на взлёте. Можно ли с помощью русского рока поднять глубинку
Могут ли электронные учебники заменить бумагу
Кто в России проживет обещанные Росстатом 72,7 года
Фанат и девушка: чем кончаются встречи россиянок и футбольных болельщиков
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Акинфеев все решил». Петербург празднует победу сборной России

Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Кокошники, танцоры фламенко и бурые медведи: столица готовится к матчу Россия - Испания

Пресс-служба Приморского района

Отслоившуюся от дома на Щербакова панель вернут на место, опасности для жильцов в ней не нашли

Новости компаний
Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
29.06.2018 16:16
Новый формат онлайн-семинаров ГАРАНТ
Компания "Гарант" предлагает новый формат участия во Всероссийских спутниковых онлайн-семинарах и прохождения Программ повышения квалификации – трансляция на ПК или любое мобильное устройство клиента
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.06.2018 15:52
Аэрофлот открывает рейсы в Неаполь и Верону
Аэрофлот с 1 июля 2018 года открывает регулярные рейсы из Москвы в два города Италии – Неаполь и Верону.
ПАО «Группа ЛСР»
28.06.2018 14:53
В Красногвардейском районе появится 150 тыс. кв. м нового жилья от «Группы ЛСР»
В ближайшие полгода в рамках второго этапа проекта «Новая Охта», который «Группа ЛСР» реализует в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, построят почти 150 тыс. кв. м недвижимости, из которых порядка 102 тыс. кв. м жилая.
Магазин "Кей"
28.06.2018 13:59
Какой принтер мне подойдет? Отвечает КЕЙ
При выборе принтера стоит учитывать и производительность техники, и технологию печати, и дальнейшие затраты на расходные материалы. Давайте разберемся вместе с КЕЙ, как сэкономить и приобрести модель именно под ваши цели
pixabay.com
26.06.2018 12:19
Списать свой долг стало еще проще
В самом разгаре проходит чемпионат мира по футболу. С целью поддержать сборную России и наших граждан в целом, юридическая компания «Современная защита» на период проведения чемпионата (до 15 июля) снижает стоимость услуг на проведение процедуры банкротства граждан на 30%*
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:00
«Россия» взыщет с деструктивного пассажира средства за задержку рейса
Авиакомпания «Россия» выиграла судебный процесс, результатом которого стало взыскание с авиадебоширки денежной компенсации за задержку рейса, связанную с проявлением деструктивного поведения на борту воздушного судна
Магазин "Кей"
25.06.2018 13:27
Электросамокат или гироскутер? Что выбрать - рассказывают эксперты КЕЙ
Современный рынок предлагает несколько вариантов электротранспорта. Эксперты магазина КЕЙ сравнили два самых популярных: гироскутер и электросамокат
фото из архива пресс-службы "Уральских авиалиний"
22.06.2018 11:38
Аэропорт Санкт-Петербурга за 5 месяцев 2018 года увеличил пассажиропоток на 11%
Пассажиропоток аэропорта Пулково в январе-мае 2018 года составил 6 035 903 человека, что на 10,9% превышает результат за аналогичный период 2017 года.
Автор коллажа - Захарова Виктория
21.06.2018 17:56
3 отличных идеи для летнего отдыха детей и подростков от Студии Ералаш
Ура! Лето уже наступило, а с ним и долгожданные каникулы. Студия Ералаш приготовила несколько проектов, которые позволят ребятам уйти в летний киноотрыв
Магазин "Кей"
21.06.2018 17:54
Универсальный электрогриль: оригинальные идеи блюд от КЕЙ
Если у вас нет загородного домика и вам хочется мяса барбекю, уличный мангал вам с успехом заменит современный электрический гриль. Это универсальное кухонное оборудование еще и самостоятельно определит готовность блюда и степень прожарки. Подробнее в обзоре от КЕЙ
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.