Где уединиться Путину с Трампом

Историческая встреча Трампа и Путина состоится 16 июля в финской столице. «Фонтанка» называет места, где в Хельсинки могут пройти переговоры первых лиц, и где разместят делегации стран.

Где поговорить



Резиденция президента (Presidenttilinna)



Первый претендент на приём лидеров держав — резиденция финского президента в самом центре Хельсинки. Это популярное место для встреч Саули Ниинистё со своими коллегами из других стран, там же проводят большой приём и бал в день независимости. Именно в этой резиденции вели переговоры Михаил Горбачёв и Джордж Буш в 1990-м. Можно предположить, что Путин должен себя чувствовать там достаточно уютно: двухсотлетнее здание было резиденцией императора России. Если для саммита выберут именно это место, жителям и гостям города придётся столкнуться с беспрецедентными мерами безопасности вблизи Рыночной площади и колеса обозрения. Зато обожающий внимание Трамп при желании даже сможет помахать толпе рукой с балкона.

Резиденция Мянтюниеми (Mäntyniemi)



Это одна из трёх официальных резиденций финского президента (третья — летняя — находится в Наантали на юго-западе Финляндии, так что сразу отпадает). Здание, построенное по проекту известного финского архитектора-модерниста Реймы Пиетиля специально для этих целей, и глава государства живёт там практически постоянно. Резиденция расположена на берегу Финского залива в тихом районе Мейлахти, подальше от любопытных глаз. В Мянтюниеми встречались в 1997 году Билл Клинтон и Борис Ельцин.

Резиденция Мянтюниеми Фото: presidentti.fi

Дом сословий



Дом сословий — тоже хорошая площадка. Он находится в самом центре, но при этом довольно уютно изолирован. Достаточно старинное здание всего в паре минут от Сенатской площади, которую украшает памятник Александру III. Сегодня в залах Дома сословий иногда проходят заседания финского правительства. В последний раз особенно оживлённо там было во время президентских выборов в январе 2018 года. Именно в Доме сословий кандидаты следили за подсчётом голосов.





Дворец Финляндия (Finlandia Talo)



Большой конгресс-холл, спроектированный «отцом финского модернизма» Алваром Аалто — наименее вероятный вариант места встречи президентов США и РФ. Максимум, в одном из залов Дома Финляндии президенты могут провести совместную пресс-конференцию, но это вызывает сомнения. Это, скорее, публичное место для крупных мероприятий.





Правительственная усадьба Königstedt



Под Хельсинки много усадеб, где могли бы организовать переговоры первых лиц. В их пользу говорит удалённость и относительная изолированность — дома окружены парком. Одним из таких вариантов является усадьба в Вантаа. Спроектированное хельсинским градостроителем Карлом Людвигом Энгелем здание, которому уже перевалило за две сотни лет, является представительской усадьбой правительства Финляндии. Переговоры в старинном доме императорской эпохи Путин в Финляндии уже вёл — в прошлом году он встречался с Саули Ниинистё в старинной деревянной гостинице в Пункахарью на юго-востоке страны.

усадьба Königstedt Фото: valtioneuvosto.fi

Где остановиться



Вполне вероятно, что оба лидера пробудут в Хельсинки лишь один день. Путин в последние годы не останавливается в Суоми на ночь, а понадобится ли отдых Трампу в Финляндии, зависит от его графика передвижений по Европе.



Специальных государственных резиденций для высоких гостей в Финляндии нет, поэтому, как правило, гости заранее выбирают из нескольких представленных вариантов отелей. По предварительным оценкам, в каждой делегации будет 100 — 200 человек, а это примерно несколько этажей большого отеля, и куда-то их нужно разместить с соблюдением если не секретности, то безопасности.



«В делегации Трампа говорят о нескольких сотнях человек. В неё входит широкий круг помощников, секретариат, команда по связям с общественностью, переводчики и их сотрудники службы безопасности», – рассказывает руководитель отдела продаж и маркетинга в Helsinki Marketing Ваппу Мянтю. По словам Мянтю, делегация Путина может быть немного меньше.



Если Трамп вдруг захочет остановиться в одном из отелей Хельсинки, другим постояльцам придётся подвинуться. Если для американского президента бронируют номер, то выкупается весь отель независимо от размера, а представители отеля ищут варианты для тех, кому не посчастливилось забронировать номер на один день рядом с Трампом.



Когда Джордж Буш встречался с Михаилом Горбачёвым, а Билл Клинтон – с Борисом Ельциным, американцы снимали отель «Интерконтиненталь» на улице Маннергейма, 46, недалеко от Дома оперы и Дворца Финляндия (конгресс-холл. – Прим. Ред.). Сейчас по этому адресу располагается четырёхзвёздочный Scandic Park.

Среди отелей, которые могли бы принять высоких гостей – Hilton Helsinki Strand на берегу Финского залива в районе Силтасаари, исторический Radisson Blu Plaza Helsinki в парке Кайсаниеми и Hotel Kämp в центре города. В последнем расположен самый президентский номер во всей Финляндии — это номер Карла Маннергейма Presidential Mannerheim Suite, который не раз побеждал в номинации "Лучший отельный номер в Финляндии".

Публикация от Hotel Kämp (@hotel_kamp) 1 Мар 2016 в 12:39 PST





К слову, в самых дорогих отелях финской столицы: Hotel Kämp, Hilton Helsinki Strand, Hilton Helsinki Kalastajatorppa, Hotel Haven, Hotel St. George Helsinki – мест на 15 — 16 июля уже нет, а в Radisson Blu Plaza Hotel и Hotel Lilla Roberts номера разлетаются как горячие пирожки. Стоимость одной ночи в них колеблется от 18 до 90 тысяч рублей.

Публикация от Hotel St. George (@stgeorgehelsinki) 1 Май 2018 в 11:40 PDT

Если говорить о размещении российской делегации, то на ум приходит так называемая «Изба рыбака». Советские и российские дипломаты любили останавливаться в усадьбе Каластаяторппа в районе Мунккиниеми. Hilton Helsinki Kalastajatorppa расположился через заливчик от дома-музея финского президента Урхо Кекконена, того самого, что принимал международную делегацию, включая Леонида Брежнева и Джеральда Форда при подписании Заключительного акта ОБСЕ в 1975-м. Вдали от суеты, туда можно легко подъехать. Рядом на задворках есть отдельный вип-корпус, где нет лишних глаз и чужой туда так просто не проедет.



Ещё одна имперская усадьба притаилась в Порвоо, в 50 км от Хельсинки. Раньше в «Хайкон Картано» останавливалась часть советской делегации и усадьба рассматривалось как место для встреч высокого уровня.

Публикация от Hotelli Haikon Kartano & Spa (@haikonkartano) 1 Авг 2017 в 4:04 PDT



Если учитывать, что президент Финляндии Саули Ниинистё летом живёт в резиденции под Турку, то не исключено, что в лице гостеприимного хозяина он может свою предоставить и свою резиденцию в Мянттюниеми.

Яна Пруссакова, «Фонтанка.фи»