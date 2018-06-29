Еще
15:35 29.06.2018
Пришлите свою новость!
15:32
СМИ:Мексиканский День мертвых на Красной площади отменили
15:23
Трамп намерен выйти из ВТО
15:15
На военно-морском параде в Петербурге покажут безэкипажные катера
15:07
Сотрудник петербургского метро продвигал «своих» подрядчиков за восьмипроцентные "откаты"
15:03
Вашингтон пообещал Берлину не досаждать санкциями “Северному потоку”
15:02
Александр Сокуров попросил папу римского защитить Сенцова
14:55
В Петербурге женщины устроили смертельную драку из-за 50 рублей
14:48
Дроны доставляют в финские тюрьмы наркотики и другие «передачки»
14:36
Миллер: СПГ из США никогда не сможет выиграть конкуренцию с российским газом в Европе
14:16
Россия рада видеть Трампа на ЧМ, но специально приглашать его не будут
14:13
ФИФА платит Марадоне 11 тысяч евро в день на ЧМ-2018
13:56
Велодорожку вдоль Фонтанки достроили до Московского проспекта
13:51
Россия подала иск на США в ВТО
13:44
Семь футболистов «Зенита» вошли в список лучших футболистов сезона
13:40
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с уже летавшей первой ступенью
13:28
Россияне, китайцы и американцы - самые активные болельщики на мундиале
13:14
Минздраву предложили объединить многие медицинские специальности
13:09
«Газпром нефть» заявила об увеличении добычи нефти в Арктике
13:03
Акинфеев: Многие думают, что Черчесов тиран, но он только кажется жестким
12:58
Координатор штаба Навального в Петербурге может остаться в спецприемнике
12:54
Побитого в Петербурге болельщика Аргентины отстранили от ЧМ
12:50
Экс-зенитовцы Быстров и Власов будут биться за «Урожай»
12:46
Алексей Миллер спрогнозировал новый рекорд экспорта газа
12:38
ЕС принял итоговое заявление по Brexit
12:20
МИД России приостанавливает выдачу виз по проекту "Миссия Сибирь"
12:05
В Петербурге дорожники заплатят 250 тысяч за семь тонн отходов в Муринской канаве
11:57
ФИФА: Фан-зоны мундиаля приняли 5 млн человек
11:34
Хельсинки готовится к беспрецедентным мерам безопасности
11:29
Депутаты не хотят проводить референдум о статусе парка Интернационалистов
11:28
СМИ: Головин дал согласие на "Челси"
11:18
Суд вернул Феоктистову $2 млн, которые он занял на взятку Улюкаеву
11:05
Испания рассматривает вариант ничьей в матче с Россией
10:51
СМИ: Трамп предлагал Франции выйти из ЕС
10:30
В Петербурге поднимается сильный ветер
10:16
Шведское правительство передумало бойкотировать ЧМ и приедет на игру в Петербург
10:06
Евросоюз продлил санкции против России и призвал взять вину за крушение MH17 над Донбассом
09:52
В России атомные подлодки вооружают «Булавой»
09:38
Telegram разрешили зарегистрировать в России свой товарный знак
09:20
CNN узнал про сделку, которую Трамп хочет предложить Путину в Хельсинки
09:06
В Петербурге задержали обещавшую взорвать метро Копитошу
08:55
В магазине Колпино педофил покусился на восьмилетнюю
08:45
Олег Навальный вышел на свободу
08:33
В Иркутске во время плавания загорелся теплоход с пассажирами
08:21
Футболиста «Спартака» задержали на Ибице за избиение жены
08:06
Стрельба в редакции американской газеты оказалась вендеттой
02:05
Рыцари и чумные доктора сойдутся в Кореле
01:55
Искусствовед расскажет, как по архитектуре стадиона определить политический режим
01:43
У кота Елисея на Малой Садовой отобрали весь заработок
01:40
В кино покажут фильмы о футболе
01:22
Бесплатный джазовый опенэйр пройдет в центре Петербурга
01:12
В “Родине” выступит Андрей Звягинцев
01:07
СМИ: Италия предложит разрешить ЕБРР кредитовать российские проекты
00:21
Боярский: В сексуальную связь с иностранными болельщиками не вступал
28/06
Петербуржцы попрыгали на батуте с файерами посреди дороги в Приморском районе
28/06
«Зенит» сыграет на сборах против своего бывшего капитана
28/06
Определились все пары плей-офф чемпионата мира по футболу
28/06
В редакции американской газеты произошла стрельба, есть погибшие
28/06
Италия не дала принять итоговый документ саммита ЕС из-за мигрантов
28/06
На автозаправке в Чечне произошел взрыв
28/06
TJournal заявил об атаке ботов из Петербурга перед акциями против пенсионной реформы
28/06
Для станции «Технологический институт» закупят эскалаторы за 430 млн рублей
28/06
Марадона готов заплатить, чтобы узнать, кто распространял слухи о его смерти на арене «Санкт-Петербург»
28/06
Университет в Донецкой народной республике получит российскую аккредитацию
28/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 28 июня
28/06
Профсоюз медиков Петербурга призвал отозвать законопроект о пенсионном возрасте
28/06
Банки ответили на разрешение блокировать карты россиян
28/06
На Украине предложили способ остановки проекта «Северный поток — 2»
28/06
Могерини поприветствовала предстоящую встречу Трампа и Путина
28/06
Япония и Колумбия пробились в плей-офф мундиаля
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
29.06.2018 13:56

Велодорожку вдоль Фонтанки достроили до Московского проспекта

 

На четной стороне набережной Фонтанки в Петербурге велосипедисты продолжают отвоевывать проезжую часть. Выделенная для двухколесного транспорта полоса заканчивается за Московским проспектом.

Новый кусок, как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, сдан 29 июня. Работы проводились от Гороховой улицы до 112 дома по набережной — это уже за Московским проспектом. В планах Смольного на 2018 год продлить велополосу на обеих сторонах набережной до Старо-Петергофского проспекта, то есть вдоль всей реки.

Напомним, о скором завершении работ накануне сообщала советник вице-губернатора Петербурга по велотранспорту Дарья Табачникова — по ее словам, дорожка достроена до Измайловского проспекта.

Полоса вдоль Фонтанки — камень преткновения для велотранспорта. Она регулярно запаркована машинами, а зимой завалена снегом.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
28.06.2018 13:59

Какой принтер мне подойдет? Отвечает КЕЙ

При выборе принтера стоит учитывать и производительность техники, и технологию печати, и дальнейшие затраты на расходные материалы. Давайте разберемся вместе с КЕЙ, как сэкономить и приобрести модель именно под ваши цели
ГК «Эталон»
28.06.2018 12:03

ГК «Эталон» завершила строительство детского сада в Василеостровском районе

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») завершила строительство детского сада на территории жилого комплекса «Самоцветы», расположенного в Василеостровском районе Санкт-Петербурга на пересечении Уральской улицы и набережной реки Смоленки.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:18

Аэрофлот получил сорок четвёртый самолёт Sukhoi Superjet 100

Самолёту с бортовым номером RA-89112 присвоено имя советского лётчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Константиновича Коккинаки.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Велодорожку вдоль Фонтанки достроили до Московского проспекта
В Петербурге дорожники заплатят 250 тысяч за семь тонн отходов в Муринской канаве
Депутаты не хотят проводить референдум о статусе парка Интернационалистов
В Петербурге поднимается сильный ветер
У кота Елисея на Малой Садовой отобрали весь заработок
Для станции «Технологический институт» закупят эскалаторы за 430 млн рублей
«Фонтанка» за 60 секунд — 28 июня
Разрушение деревянной дачи в Сестрорецке может довести собственника до УК
Глава Красногвардейского района: Спорную дорогу в Новом Мурино демонтируют
Трансляцию “Алых парусов” посмотрели 8 миллионов человек
10 причин путешествовать с Тинькофф Мобайл
Александр Цыпкин: Наши мужчины на мировом рынке чувств не конкурентоспособны
Почему под Пушкином тракторам не рады
5 советов, как выбрать жилье в центре
Как жители Мурино и Охты оказались по разные стороны дорожных баррикад
Как устроен петербургский пентхаус
«Алые паруса»: 50 лет в цифрах и фактах
Тест: Что вы знаете про ледоколы?
«Алые паруса», чтоб их
Как выбрать правильные обои?
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербуржцы попрыгали на батуте с файерами посреди дороги в Приморском районе

ДТП в Петербурге: со скорой, с военными и с «европейцем» на эвакуаторе

В Нижнем Новгороде болельщик в сарафане и кокошнике подрался с динозавром

Новости компаний
Магазин "Кей"
28.06.2018 13:59
Какой принтер мне подойдет? Отвечает КЕЙ
При выборе принтера стоит учитывать и производительность техники, и технологию печати, и дальнейшие затраты на расходные материалы. Давайте разберемся вместе с КЕЙ, как сэкономить и приобрести модель именно под ваши цели
ГК «Эталон»
28.06.2018 12:03
ГК «Эталон» завершила строительство детского сада в Василеостровском районе
Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») завершила строительство детского сада на территории жилого комплекса «Самоцветы», расположенного в Василеостровском районе Санкт-Петербурга на пересечении Уральской улицы и набережной реки Смоленки.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:18
Аэрофлот получил сорок четвёртый самолёт Sukhoi Superjet 100
Самолёту с бортовым номером RA-89112 присвоено имя советского лётчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Константиновича Коккинаки.
предоставлено компанией ООО «УК «Боксберри»
26.06.2018 10:15
В Санкт-Петербурге набирает популярность интернет-шопинг
Открываем новые горизонты для e-commerce* вместе со службой доставки Boxberry
Алексей Рожнов, "Фонтанка.ру"
25.06.2018 19:05
Клубный дом с рестораном появился у гольфистов
На территории гольф-клуба Strawberry fields в Ломоносовском районе Ленобласти открылся клубный дом с рестораном.
ГК «КВС»
25.06.2018 15:04
День Добрых соседей в ЖК «Линкор»
В прошедшую субботу, 23 июня, жители ЖК «Линкор», расположенного на улице Катерников, дом 5, корпус 1, начали утро с веселой музыки, звучавшей во дворе дома. По инициативе компании «КВС» и управляющей компании «КЭО-Сервис» там проводился День Добрых соседей.
предоставлено пресс-службой "Уральских авиалиний"
25.06.2018 12:15
«Уральские авиалинии» - лауреат премии Loyalty Awards Russia – 2018
Авиакомпания удостоилась награды за эффективное использование CRM* в программе лояльности
фото предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
22.06.2018 11:10
Театр и музыка в "Золотых куполах"
Многие знают, что группа компаний "РосСтройИнвест" реализует социальные и культурно-образовательные проекты в своих крупных жилых проектах. Жилой комплекс "Золотые купола" в Сертолово не стал исключением.
Автор коллажа - Захарова Виктория
21.06.2018 17:56
3 отличных идеи для летнего отдыха детей и подростков от Студии Ералаш
Ура! Лето уже наступило, а с ним и долгожданные каникулы. Студия Ералаш приготовила несколько проектов, которые позволят ребятам уйти в летний киноотрыв
Магазин "Кей"
21.06.2018 17:54
Универсальный электрогриль: оригинальные идеи блюд от КЕЙ
Если у вас нет загородного домика и вам хочется мяса барбекю, уличный мангал вам с успехом заменит современный электрический гриль. Это универсальное кухонное оборудование еще и самостоятельно определит готовность блюда и степень прожарки. Подробнее в обзоре от КЕЙ
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.