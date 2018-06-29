Россия подала иск на США в ВТО

Россия обратилась во Всемирную торговую организацию с иском, чтобы обжаловать американские пошлины на сталь и алюминий.

"Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры. Помимо России иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия", – цитирует министра экономического развития Максима Орешкина "Медуза" 29 июня.

Первая стадия рассмотрения иска в рамках ВТО предусматривает консультации, чтобы стороны могли урегулировать возникшие у них разногласия. Лишь потом российская сторона может обратиться к организации с просьбой об учреждении третейской группы.

Тема пошлин на сталь и алюминий может войти в повестку первой официальной встречи между президентами России и США, которая назначена на 16 июля в Хельсинки.

Напомним, что в марте администрация Дональда Трампа ввела эти пошлины, обосновывая их целесообразность национальной безопасностью и защитой местного производителя. В Европе шаги американского президента расценили как начало торговой войны. Минэкономразвития России, в свою очередь, заявило, что собирается подать иск касательно новых патерналистских пошлин, ещё в начале июня.