Еще
15:35 29.06.2018
Пришлите свою новость!
15:32
СМИ: Мексиканский День мертвых на Красной площади отменили
15:23
Трамп намерен выйти из ВТО
15:15
На военно-морском параде в Петербурге покажут безэкипажные катера
15:07
Сотрудник петербургского метро продвигал «своих» подрядчиков за восьмипроцентные "откаты"
15:03
Вашингтон пообещал Берлину не досаждать санкциями “Северному потоку”
15:02
Александр Сокуров попросил папу римского защитить Сенцова
14:55
В Петербурге женщины устроили смертельную драку из-за 50 рублей
14:48
Дроны доставляют в финские тюрьмы наркотики и другие «передачки»
14:36
Миллер: СПГ из США никогда не сможет выиграть конкуренцию с российским газом в Европе
14:16
Россия рада видеть Трампа на ЧМ, но специально приглашать его не будут
14:13
ФИФА платит Марадоне 11 тысяч евро в день на ЧМ-2018
13:56
Велодорожку вдоль Фонтанки достроили до Московского проспекта
13:51
Россия подала иск на США в ВТО
13:44
Семь футболистов «Зенита» вошли в список лучших футболистов сезона
13:40
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с уже летавшей первой ступенью
13:28
Россияне, китайцы и американцы - самые активные болельщики на мундиале
13:14
Минздраву предложили объединить многие медицинские специальности
13:09
«Газпром нефть» заявила об увеличении добычи нефти в Арктике
13:03
Акинфеев: Многие думают, что Черчесов тиран, но он только кажется жестким
12:58
Координатор штаба Навального в Петербурге может остаться в спецприемнике
12:54
Побитого в Петербурге болельщика Аргентины отстранили от ЧМ
12:50
Экс-зенитовцы Быстров и Власов будут биться за «Урожай»
12:46
Алексей Миллер спрогнозировал новый рекорд экспорта газа
12:38
ЕС принял итоговое заявление по Brexit
12:20
МИД России приостанавливает выдачу виз по проекту "Миссия Сибирь"
12:05
В Петербурге дорожники заплатят 250 тысяч за семь тонн отходов в Муринской канаве
11:57
ФИФА: Фан-зоны мундиаля приняли 5 млн человек
11:34
Хельсинки готовится к беспрецедентным мерам безопасности
11:29
Депутаты не хотят проводить референдум о статусе парка Интернационалистов
11:28
СМИ: Головин дал согласие на "Челси"
11:18
Суд вернул Феоктистову $2 млн, которые он занял на взятку Улюкаеву
11:05
Испания рассматривает вариант ничьей в матче с Россией
10:51
СМИ: Трамп предлагал Франции выйти из ЕС
10:30
В Петербурге поднимается сильный ветер
10:16
Шведское правительство передумало бойкотировать ЧМ и приедет на игру в Петербург
10:06
Евросоюз продлил санкции против России и призвал взять вину за крушение MH17 над Донбассом
09:52
В России атомные подлодки вооружают «Булавой»
09:38
Telegram разрешили зарегистрировать в России свой товарный знак
09:20
CNN узнал про сделку, которую Трамп хочет предложить Путину в Хельсинки
09:06
В Петербурге задержали обещавшую взорвать метро Копитошу
08:55
В магазине Колпино педофил покусился на восьмилетнюю
08:45
Олег Навальный вышел на свободу
08:33
В Иркутске во время плавания загорелся теплоход с пассажирами
08:21
Футболиста «Спартака» задержали на Ибице за избиение жены
08:06
Стрельба в редакции американской газеты оказалась вендеттой
02:05
Рыцари и чумные доктора сойдутся в Кореле
01:55
Искусствовед расскажет, как по архитектуре стадиона определить политический режим
01:43
У кота Елисея на Малой Садовой отобрали весь заработок
01:40
В кино покажут фильмы о футболе
01:22
Бесплатный джазовый опенэйр пройдет в центре Петербурга
01:12
В “Родине” выступит Андрей Звягинцев
01:07
СМИ: Италия предложит разрешить ЕБРР кредитовать российские проекты
00:21
Боярский: В сексуальную связь с иностранными болельщиками не вступал
28/06
Петербуржцы попрыгали на батуте с файерами посреди дороги в Приморском районе
28/06
«Зенит» сыграет на сборах против своего бывшего капитана
28/06
Определились все пары плей-офф чемпионата мира по футболу
28/06
В редакции американской газеты произошла стрельба, есть погибшие
28/06
Италия не дала принять итоговый документ саммита ЕС из-за мигрантов
28/06
На автозаправке в Чечне произошел взрыв
28/06
TJournal заявил об атаке ботов из Петербурга перед акциями против пенсионной реформы
28/06
Для станции «Технологический институт» закупят эскалаторы за 430 млн рублей
28/06
Марадона готов заплатить, чтобы узнать, кто распространял слухи о его смерти на арене «Санкт-Петербург»
28/06
Университет в Донецкой народной республике получит российскую аккредитацию
28/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 28 июня
28/06
Профсоюз медиков Петербурга призвал отозвать законопроект о пенсионном возрасте
28/06
Банки ответили на разрешение блокировать карты россиян
28/06
На Украине предложили способ остановки проекта «Северный поток — 2»
28/06
Могерини поприветствовала предстоящую встречу Трампа и Путина
28/06
Япония и Колумбия пробились в плей-офф мундиаля
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
29.06.2018 13:44

Семь футболистов «Зенита» вошли в список лучших футболистов сезона

Опубликован список лучших 33-х игроков сезона 2017/18 Российской футбольной премьер-лиги.

Как сообщает 29 июня «Спорт-Экспресс» со ссылкой на анкету РФС, в него вошли три игрока «Зенита» – вратарь Андрей Лунев, защитники Игорь Смольников, Бранислав Иванович, полузащитники Далер Кузяев, Юрий Жирков, нападающие Александр Кокорин и Артем Дзюба.

Полностью список выглядит так:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринату Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит").

Правые защитники: Мариу Фернандес (ЦСКА), Игорь Смольников ("Зенит"), Владислав Игнатьев ("Локомотив").

Правые центральные защитники: Соломон Кверквелия ("Локомотив"), Василий Березуцкий (ЦСКА), Бранислав Иванович ("Зенит").

Левые центральные защитники: Андреас Гранквист ("Краснодар"), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак").

Левые защитники: Доменико Кришито ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Рубин"), Дмитрий Комбаров ("Спартак").

Опорные полузащитники: Игорь Денисов ("Локомотив"), Фернанду ("Спартак"), Понтус Вернблум (ЦСКА).

Правые полузащитники: Алексей Миранчук ("Локомотив"), Роман Зобнин ("Спартак"), Далер Кузяев ("Зенит").

Центральные полузащитники: Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар").

Левые полузащитники: Мануэл Фернандеш ("Локомотив"), Квинси Промес ("Спартак"), Юрий Жирков ("Зенит").

Правые нападающие: Александр Кокорин ("Зенит"), Артем Дзюба ("Зенит"), Федор Чалов (ЦСКА).

Левые нападающие: Федор Смолов ("Краснодар"), Луиз Адриану ("Спартак"), Джефферсон Фарфан ("Локомотив").

Напомним, чемпионом России в сезоне 2017/18 стал московский «Локомотив». ЦСКА занял второе место, «Спартак» – третье. «Зенит» показал худший результат за 10 лет, став пятым.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
14.06.2018 17:33

Каждый пятый участник ЗСД феста скачал свое фото благодаря МегаФону

Участники забега и велопробега по ЗСД скачали больше тысячи профессиональных фотографий с сайта «Марафон Фото». Возможность пользоваться сервисом бесплатно им подарила компания МегаФон.
Euromed Group
08.06.2018 15:32

Участников ЗСД феста оберегали врачи Euromed Express

Две бригады скорой помощи Euromed Express сопровождали бегунов и велосипедистов, промчавшихся по Западному скоростному диаметру вечером 2 июня. Автомагистраль впервые стала доступной для пешеходов благодаря «Фестивалю ЗСД. Засвети скоростной диаметр».
предоставлено Kingwinch Wake Park
07.06.2018 11:19

10-11 июня 2018 пройдет Кубок форта Константин

Ежегодные открытые соревнования по вейкбордингу – Кубок Форта Константин – в 2018 году станут мощнее, ярче и громче.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СМИ: Мексиканский День мертвых на Красной площади отменили
Россия рада видеть Трампа на ЧМ, но специально приглашать его не будут
ФИФА платит Марадоне 11 тысяч евро в день на ЧМ-2018
Семь футболистов «Зенита» вошли в список лучших футболистов сезона
Россияне, китайцы и американцы - самые активные болельщики на мундиале
Акинфеев: Многие думают, что Черчесов тиран, но он только кажется жестким
Экс-зенитовцы Быстров и Власов будут биться за «Урожай»
ФИФА: Фан-зоны мундиаля приняли 5 млн человек
СМИ: Головин дал согласие на "Челси"
Испания рассматривает вариант ничьей в матче с Россией
Как мы играли с Испанией в футбол, и что нас ждет в 1/8 финала
«Не надо немцам в июне соваться в Россию». Соцсети провожают Германию с чемпионата мира
Кадыров залюбил: почему египтяне винят в провале сборной на ЧМ-2018 Чечню
Вырванная победа на лице Марадоны
Месси остается с нами
Футбольные уроки оптимизма на российском ТВ
«Это праздник не для вас»
«Стоит разик проиграть вам, сразу станете…»
Как Неймар окропил Петербург слезами
Как чемпионат мира защитили от петербургских фанатов
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербуржцы попрыгали на батуте с файерами посреди дороги в Приморском районе

ДТП в Петербурге: со скорой, с военными и с «европейцем» на эвакуаторе

В Нижнем Новгороде болельщик в сарафане и кокошнике подрался с динозавром

Новости компаний
14.06.2018 17:33
Каждый пятый участник ЗСД феста скачал свое фото благодаря МегаФону
Участники забега и велопробега по ЗСД скачали больше тысячи профессиональных фотографий с сайта «Марафон Фото». Возможность пользоваться сервисом бесплатно им подарила компания МегаФон.
Euromed Group
08.06.2018 15:32
Участников ЗСД феста оберегали врачи Euromed Express
Две бригады скорой помощи Euromed Express сопровождали бегунов и велосипедистов, промчавшихся по Западному скоростному диаметру вечером 2 июня. Автомагистраль впервые стала доступной для пешеходов благодаря «Фестивалю ЗСД. Засвети скоростной диаметр».
предоставлено Kingwinch Wake Park
07.06.2018 11:19
10-11 июня 2018 пройдет Кубок форта Константин
Ежегодные открытые соревнования по вейкбордингу – Кубок Форта Константин – в 2018 году станут мощнее, ярче и громче.
Setl City
04.06.2018 17:42
Победа в первом общегородском забеге по ЗСД досталась Холдингу Setl Group
Победительницей уникального массового забега по ЗСД, состоявшегося 2 июня, стала сотрудница Setl Group Вероника Алексахина. Забег прошел в рамках первого городского фестиваля «ЗСД – Засвети cкоростной диаметр». 987 бегунов пробежали 10 км по центральному, закрытому для машин, участку магистрали.
АО «Строительный трест»
31.05.2018 17:59
Каменщик «Строительного треста» - лучший в Ленинградской области
31 мая во Дворце труда наградили участников VIII профессионального конкурса «Лучший каменщик». Среди победителей - сотрудники компании «Строительный трест»
ГК «Эталон»
29.05.2018 17:35
Группа «Эталон» запускает программу «Квартиры с пробегом»
Группа «Эталон» презентует новую программу улучшения жилищных условий для покупателей, еще не получивших ключи от новых квартир. Программа получила название «Квартиры с пробегом».
Авиакомпания «Россия»
28.05.2018 11:05
Полет. Стиль. Спорт – новая уникальная ливрея «России»
28 мая в парк авиакомпании «Россия» с покрасочных работ прибыло воздушное судно Airbus A319 VQ-BCP «Ростов-на-Дону» в новой эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту
Компания Л1
25.05.2018 15:37
Компания Л1 получила аккредитацию в еще одном банке
24 мая 2018 года Компания Л1 получила аккредитацию первой очереди ЖК «Лондон Парк» в ПАО «Транскапиталбанк». Все четыре корпуса уже сданы в эксплуатацию и активно заселяются
ГК "Пионер"
24.05.2018 19:30
В Петербурге открылся современный курортный комплекс
23 мая в Курортном районе состоялось торжественное открытие оздоровительного курорта «Первая Линия»
pixabay.com
16.02.2018 16:10
В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»
Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.