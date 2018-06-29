Семь футболистов «Зенита» вошли в список лучших футболистов сезона
Опубликован список лучших 33-х игроков сезона 2017/18 Российской футбольной премьер-лиги.
Как сообщает 29 июня «Спорт-Экспресс» со ссылкой на анкету РФС, в него вошли три игрока «Зенита» – вратарь Андрей Лунев, защитники Игорь Смольников, Бранислав Иванович, полузащитники Далер Кузяев, Юрий Жирков, нападающие Александр Кокорин и Артем Дзюба.
Полностью список выглядит так:
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринату Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит").
Правые защитники: Мариу Фернандес (ЦСКА), Игорь Смольников ("Зенит"), Владислав Игнатьев ("Локомотив").
Правые центральные защитники: Соломон Кверквелия ("Локомотив"), Василий Березуцкий (ЦСКА), Бранислав Иванович ("Зенит").
Левые центральные защитники: Андреас Гранквист ("Краснодар"), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак").
Левые защитники: Доменико Кришито ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Рубин"), Дмитрий Комбаров ("Спартак").
Опорные полузащитники: Игорь Денисов ("Локомотив"), Фернанду ("Спартак"), Понтус Вернблум (ЦСКА).
Правые полузащитники: Алексей Миранчук ("Локомотив"), Роман Зобнин ("Спартак"), Далер Кузяев ("Зенит").
Центральные полузащитники: Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар").
Левые полузащитники: Мануэл Фернандеш ("Локомотив"), Квинси Промес ("Спартак"), Юрий Жирков ("Зенит").
Правые нападающие: Александр Кокорин ("Зенит"), Артем Дзюба ("Зенит"), Федор Чалов (ЦСКА).
Левые нападающие: Федор Смолов ("Краснодар"), Луиз Адриану ("Спартак"), Джефферсон Фарфан ("Локомотив").
Напомним, чемпионом России в сезоне 2017/18 стал московский «Локомотив». ЦСКА занял второе место, «Спартак» – третье. «Зенит» показал худший результат за 10 лет, став пятым.