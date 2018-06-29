Семь футболистов «Зенита» вошли в список лучших футболистов сезона

Как сообщает 29 июня «Спорт-Экспресс» со ссылкой на анкету РФС, в него вошли три игрока «Зенита» – вратарь Андрей Лунев, защитники Игорь Смольников, Бранислав Иванович, полузащитники Далер Кузяев, Юрий Жирков, нападающие Александр Кокорин и Артем Дзюба.

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