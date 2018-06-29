Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с уже летавшей первой ступенью

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX отправила космический корабль Dragon с 2,7 тонны груза на Международную космическую станцию (МКС), на орбиту также будет доставлен европейский робот-помощник Саймон, НАСА ведет прямую трансляцию запуска.

Ракета-носитель SpaceX Falcon 9 и космический корабль Dragon стартовали с мыса Канаверал в 5:42 утра по восточному побережью (в 12.43 мск) 29 июня. Солнечные батареи космического корабля развернуты. Он прибудет на Международную космическую станцию утром 2 июля.

Для очередного старта использовалась ракета-носитель с уже летавшей первой ступенью и уже бывавшая на орбите в 2016 году капсула грузовика Dragon. Первая ступень была подготовлена к своему второму запуску в рекордно короткий срок – чуть более двух месяцев.