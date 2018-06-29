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Чемпионат мира по футболу 2018
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29.06.2018 13:28

Россияне, китайцы и американцы - самые активные болельщики на мундиале

Полтора миллиона человек получили паспорта болельщика (Fan ID) чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Большая часть паспортов (871 тысяча), конечно, принадлежит россиянам.

На втором месте находятся граждане Китая (60 тысяч), на третьем – американцы (49 тысяч). Меньше всего болельщиков приехало из Перу (26 тысяч) и Германии (28,6 тысячи).

Гости мундиаля получают свои Fan ID в центрах выдачи, которые открыты во всех городах проведения футбольных матчей чемпионата. Дополнительный центр работает в Краснодаре. В дни футбольных баталий болельщики могут сделать паспорт во временных пунктах, которые выглядят как шатры и находятся рядом со стадионами. Пункты открываются за шесть часов до начала матча и работают до его окончания. Также Fan ID высылают почтой за границу и в города России.

Напомним, паспорт болельщика – персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. С его помощью осуществляется не только проход на стадион, но и бесплатный проезд в поездах между городами-организаторами и в общественном транспорте в дни матчей. Иностранные болельщики могут въехать в Россию по Fan ID без оформления визы с 4 июня 2018 года. Этим уже пользуются предприимчивые мигранты, чтобы нелегально попасть в Европу.


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