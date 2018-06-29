«Газпром нефть» заявила об увеличении добычи нефти в Арктике

После поднятия флага над своим новым ледоколом «Александр Санников» в Петербурге представитель «Газпром нефти» заявил о планах увеличить добычу нефти сразу на трёх арктических месторождениях – Новопортовском, Приразломном и Мессояхском.

Как сказал 29 июня заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев, компания до конца года доведёт добычу нефти до 14,5 млн тонн, а потом увеличит её ещё на 5,5 млн тонн.

"Масштаб очень значительный – в этом году по объему добычи на этих трех месторождениях мы выйдем на объем около 14,5 млн тонн, в перспективе планируем увеличить добычу до более 20 млн тонн", – рассказал Яковлев.

Увеличение стало возможным за счёт того, что компания получила несколько дополнительных участков, которые сейчас находятся на стадии геологического изучения.