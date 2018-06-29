Акинфеев: Многие думают, что Черчесов тиран, но он только кажется жестким

Вратарь и капитан сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал слухи о диктаторских наклонностях главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Саламыч только кажется таким. Как многие думают, он жесткий, может быть даже тиран, – сказал Акинфеев. – Это не так совершенно. Это человек, который поиграл в Европе, потренировал достаточное количество хороших команд. Ничего такого нет. Никто не напрягает, не тиранит. Все в меру и все хорошо», – цитирует Акинфеева 29 июня «Спорт-Экспресс» .

Напомним, сборная России впервые за 32 года вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. В 1/8 финала россияне сыграют с Испанией. Матч состоится 1 июля в Москве. Подробнее о предстоящем матче читайте в материале «Фонтанки».