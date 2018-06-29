Побитого в Петербурге болельщика Аргентины отстранили от ЧМ

В Петербурге суд запретил гражданину Аргентины посещать футбольные матчи. Его чемпионат мира закончился встречей с полицией и сломанной рукой.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 29 июня Петроградский суд признал Коре виновным в нарушении правил поведения на стадионе.

«На матче Нигерия – Аргентина, который проводился на «Санкт-Петербург Арене» 26 июня, болельщик появился в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность», – уточняет пресс-служба судов.

Протокол на аргентинца составили не сразу, а вчера. После доставления в пикет полиции на территории стадиона ему понадобилась медицинская помощь. Коре госпитализировали в 31-ю горбольницу с закрытым переломом локтевого сустава и ушибленной раной брови. Коре оштрафован на 3 тысячи рублей, посещать стадионы в России ему запрещено в течение полугода.

Следующий матч Аргентина сыграет завтра, 30 июня, против Франции в Казани. Это будет игра за выход в четвертьфинал чемпионата мира. Накануне, 28 июня, Петроградский суд на полгода запретил посещать стадионы четверым российским болельщикам за неподобающее поведение на матче Марокко – Иран, который тоже проводился в Петербурге.