Координатор штаба Навального в Петербурге может остаться в спецприемнике

Координатору штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Денису Михайлову, который 29 июня должен был выйти на свободу, вручили новый протокол. Об этом сообщает сообщество "Команда Навального Санкт-Петербург".

"Только что координатор штаба Денис Михайлов из спецприёмника передал, что ему в камеру принесли новый протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") за акцию 5 мая. Судя по всему, история повторяется: за митинг 28 января Денис дважды находился под арестом, отдельно за организацию митинга и за участие в нём", – говорится в заявлении.

Как "Фонтанке" рассказали в Санкт-Петербургском штабе Навального, они считают новый протокол "безумием", так как Михайлов "два раза будет сидеть за одно и то же". Сторонники оппозиционного политика отметили, что собираются добиваться прекращения дела в отношении их соратника. В штабе рассказали, что из 180 дней этого года их координатор отсидел уже 80, а теперь ему грозит еще 30.

Напомним, что в мае Михайлова приговорили к 25 суткам административного ареста за акцию «Он нам не царь» 5 мая. Суд признал Михайлова виновным в повторном нарушении правил проведения массового мероприятия. Координатор штаба оппозиционера в Петербурге должен был выйти на свободу 29 июня.