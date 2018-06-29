Экс-зенитовцы Быстров и Власов будут биться за «Урожай»
Сразу два бывших игрока футбольного клуба «Зенит» продолжат карьеру в команде с необычным названием.
Как сообщает 29 июня Sport24.ru https://sport24.ru/news/football/2018-06-28-vladimir-bystrov-prodolzhit-karyeru-v-urozhaye , полузащитники Владимир Быстров и Олег Власов перейдут в краснодарский «Урожай», выступающий в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
«Урожай» основан 4 июня 2018 года. Был образован вместо обанкротившейся «Кубани». Напомним, что в минувшем сезоне Быстров играл за клуб «Тосно» из Ленобласти.