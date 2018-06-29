Экс-зенитовцы Быстров и Власов будут биться за «Урожай»

«Урожай» основан 4 июня 2018 года. Был образован вместо обанкротившейся «Кубани». Напомним, что в минувшем сезоне Быстров играл за клуб «Тосно» из Ленобласти.

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