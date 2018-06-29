Алексей Миллер спрогнозировал новый рекорд экспорта газа

"Газпром" готов поставить исторический рекорд по экспорту газа. Об этом 29 июня сообщил глава правления газовой монополии Алексей Миллер в петербургском «Экспофоруме», где впервые проходит годовое собрание акционеров концерна.

Миллер заявил о том, что экспорт газа в дальнее зарубежье в первом полугодии уверенно перешагнул отметку в 100 млрд кубических метров, а по итогам всего 2018 года он может достигнуть рекордных объемов.

Глава "Газпрома" отметил, что за первое полугодие концерн поставил на рынок 101,2 млрд кубометров газа. Это на 5,7%, или на 5,5 млрд кубометров превышает показатель за аналогичный период рекордного 2017 года. Миллер уверен в том, что в 2018 году им удастся выйти на новый исторический рекорд и поставить странам около 200 млрд кубометров газа.

Заместитель председателя правления Александр Медведев допустил, что экспорт может быть и выше указанной цифры.

"Думаю, будет выше 200 млрд кубических метров", – сказал он, отвечая на вопросы в ходе собрания. Кроме того топ-менеджер добавил, что на среднесрочную и долгосрочную перспективы с учетом того, что в Европе внутреннее производство газа падает, а у "Газпрома" растет, у компании есть очень хороший потенциал увеличения экспорта и свыше этих показателей, сообщает Интерфакс.