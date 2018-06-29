ЕС принял итоговое заявление по Brexit

Саммит глав государств и правительств 27 стран ЕС (без Великобритании) 29 июня принял итоговое заявление по переговорам о выходе Великобритании из ЕС. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск через несколько минут после начала второго рабочего заседания саммита, посвященного этой теме.

"Итоговое заявление по Brexit принято", – сообщил Туск в своем Twitter.

Детали этого заявления пока не приводятся.

26 июня британская королева Елизавета II своей подписью официально оформила выход Великобритании из Евросоюза под руководством премьер-министра Терезы Мэй.

Как ранее писала "Фонтанка", 10 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что финальное соглашение по Brexit будет оформлено после саммита со странами Европейского союза (ЕС) в конце месяца.

Законопроект о процедуре выхода Британии из Евросоюза (EU Withdrawal Bill или Great Repeal Bill, GRB) устанавливает точную дату Brexit – 23:00 29 марта 2019 года. Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года.