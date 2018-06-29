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29.06.2018 12:20

МИД России приостанавливает выдачу виз по проекту "Миссия Сибирь"

 

Российское внешнеполитическое ведомство отметило "ужесточение позиции" Литвы в вопросах ремонта и восстановления захоронений советских воинов, находящихся на территории этой прибалтийской республики. Ответным шагом МИД РФ ограничит выдачу виз литовцам по программе "Миссия Сибирь".

Правительство Литвы, приняв новую редакцию "Правил благоустройства значимого для иностранных государств недвижимого культурного наследия", создало "явно ненормальную ситуацию", что привело к ответным мерам со стороны России. Об этом в своем комментарии 29 июня заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

В российским МИД подчеркнули, что из-за действия властей Литвы оказались "фактически заморожены все ремонтно-восстановительные работы, планируемые в текущем году на захоронениях советских воинов". От министерства культуры и иностранных дел этой прибалтийской республики, по словам Марии Захаровой, не последовало "вразумительной реакции".

"Созданная литовскими властями явно ненормальная ситуация не оставляет иного выбора, как ввести ответные ограничения в отношении литовских мемориальных проектов в России", – заявила представитель внешнеполитического ведомства. В частности, будет приостановлена выдача виз тем гражданам Литвы, кто собирался в Россию в рамках проекта "Миссия Сибирь", целью которого заявлено восстановление и обустройство захоронений литовцев на территории соседнего государства. В российском МИД подчеркнули, что это "вынужденная мера".

Кроме того, Мария Захарова выразила "серьезную обеспокоенность" тем, что в Литве происходят также попытки демонтажа мемориалов, взведенных в честь советских воинов.


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