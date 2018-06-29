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29.06.2018 12:05

В Петербурге дорожники заплатят 250 тысяч за семь тонн отходов в Муринской канаве

Дорожников оштрафовали за неподобающее обращение с отходами в Красногвардейском районе Петербурга. За то, что в Муринской канаве вместо сточных вод с Муринской развязки оказались коммунальные отходы вперемешку с нефтепродуктами, компания заплатит 250 тысяч рублей.

Как сообщает 29 июня комитет по природопользованию Смольного, виновника установили инспекторы в области охраны окружающей среды. Горожане начали обращаться с жалобами на загрязнение Муринской канавы с апреля этого года, всего таких заявлений скопилось более 50. В районе 84 дома по Муринской дороге специалисты «ПИЛАРНа» и «Экостроя» собрали около семи тонн нефтеводяной смеси.

Расследование показало, что в дренажную канаву «РОСДОРСТРОЙ» сбросил коммунальные жидкие отходы не канализованных объектов водопотребления, загрязненные нефтепродуктами и веществами от хозбытовой и ливневой канализации.

«Государственные инспекторы установили, что деятельность организации осуществлялась при отсутствии разработанных паспортов опасных отходов, проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Учет образовавшихся и переданных другим лицам отходов в установленном законом порядке не велся», – рассказали в комитете.

27 июня состоялось рассмотрение дела об административном правонарушении. Сумма штрафа составила 250 тысяч рублей. В комитете добавили, что «РОСДОРСТРОЙ» устраняет нарушения, но пока не выполнил работы в полном объеме.

Все материалы административного производства будут направлены в природоохранную прокуратуру Петербурга.


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