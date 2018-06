ФИФА: Фан-зоны мундиаля приняли 5 млн человек

Около пяти миллионов человек посетили Фестиваль болельщиков с начала чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщила генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура в своем Twitter.

"Уже пять миллионов человек посетили Фестиваль болельщиков в России, – написала Самура. – Поздравляю все города мирового первенства с великолепной работой".

Wow already 5 million visitors for #FIFAFanFest in Russia! Congrats to the 11 Host Cities for your wonderful organisation skills! 👏🏿👏🏿🙌🏿 Visit the #FIFAFanFest at different locations over the weekend. It will be great 🤗✨✨✨✨ pic.twitter.com/IOnMfBSV2H