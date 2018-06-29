Гроза арктических глыб: В Петербурге показали новейший ледокол

Суперманевренный, с автопилотом и тренажёрным залом. Из Северной столицы РФ в северные края отправился самый мощный отечественный неатомный ледокол.

На Английской набережной подняли флаг над «Александром Санниковым» – новым флагманом флота «Газпром нефти». «Фонтанка» прогулялась по палубам.

Пятничным утром у таможенного терминала за Благовещенским мостом перекрыли дорогу, а рядом быстро организовалась дополнительная зона для селфи — десятки иностранцев и просто гуляющих по набережной россиян снимались на фоне ярко-оранжевого красавца-ледокола. На борту в это время гремел басами оркестр, под гимн над палубой медленно поднимался триколор.

Видео: Илья Трусов/"Фонтанка.ру"

Церемония поднятия флага ознаменовала включение ледокола «Александр Санников» в состав российского арктического флота. Представители производителя (Выборгского судостроительного завода и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и заказчика ("Газпром нефти") десять минут рассказывали о уникальных свойствах корабля. Мало того что это самый мощный дизель-электрический ледокол в истории российских верфей, так еще и суперманевренный — судно может двигаться боком или разворачиваться на 360 градусов за 1 минуту, ловко маневрируя во льдах. Новейшая навигационная система сама удерживает ледокол на курсе, а по ледопроходимости он вовсе сравним с атомными «Таймыром» и «Вайгачом». Новинка может развивать скорость до 16 узлов и за счет низкой осадки работать на мелководье до 8 метров. На корме — вертолетная площадка. Об экологии тоже позаботились — все твердые и жидкие отходы от деятельности судна будут храниться на борту и утилизироваться на берегу.

Палуба:

Рубка:

Старший помощник капитана Сергей Щёлоков, прибывший из Краснодарского края, где, как пошутили организаторы мероприятия, «особая ледовая обстановка», провел журналистов по палубам. Всего кают 29. А членов экипажа 19. Добирать дополнительно никого не планируют, поскольку автоматизация позволяет справляться с судном минимальным набором людей. Самые роскошные апартаменты – у старшего механика и капитана. Просторные помещения с большим остеклением обставлены как в трехзвездочном отеле. На столе у капитана обнаружилась икона. Она в комплектацию судна изначально не входила. "Подарок крестной мамы судна из «Газпром нефти» – Елены Илюхиной", – пояснил проводник. Кроме этого, для всех членов экипажа доступны спортзал, бассейн с подогретой забортной водой и даже библиотека.

Камбуз и каюты







Машинное отделение:







В ближайшее время «Александру Санникову» предстоит добраться до Севера, где он будет колоть льдины толщиной до 2 метров при температурах до -55 градусов, сопровождая танкеры, перевозящие нефть с Новопортовского месторождения «Газпром нефти». Как пояснил Вадим Яковлев, первый заместитель генерального директора компании, это позволит вывозить нефть из мест, которые были недоступны последние полвека, морским путем – по Обской губе и Северному морскому пути.

В понимании нефтяников,ледокол олицетворяет будущее отечественного арктического флота и подчеркивает лидерство России в этом регионе. Вслед за «Санниковым» будет выпущено еще одно судно этой же серии, а заодно компания планирует наращивать и арктический танкерный флот.

– То, что мы делаем, это передовой край того, что делает нефтянка, не только в России, но и во всем мире, – отметил Яковлев. – Это большой вклад в развитие богатого региона, в котором мы создаем рабочие места, объекты инфраструктуры, которые используются для жителей и для работы компаний.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»