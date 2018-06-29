Подарите Илье шанс на нормальную жизнь
Благотворительный фонд «Алёша» просит помощи в сборе средств на предоперационное обследование.
Брусникин Илья, 5 лет.
Локализованная симптоматическая эпилепсия.
Стоимость обследования 3 760 086 рублей.
Илюша родился здоровым крепким мальчиком. Но когда ему исполнился годик, он стал сонным и капризным. Позже появились кратковременные заведения глаз вверх.
«Сначала мы не понимали, почему Илюша делает глазками такие странные движения, думали, что балуется. Когда мы обратились к неврологу, Илюше поставили эпилепсию. Почему? Откуда? Как? Я не могла найти покоя. Ведь в моем понимании на тот момент эпилепсия – это падение человека без сознания и судороги, а тут «всего лишь» глазки поднимает вверх…» – вспоминает Ирина, мама Ильи.
Малышу прописали противосудорожные препараты, но приступов становилось все больше. Он стал отставать в развитии, перестал понимать речь, появились нарушения в поведении. Подбор противосудорожных препаратов продолжился, но родители уже тогда понимали, что нужно искать причину приступов.
На поиски ушло четыре года. За это время испробованы всевозможные способы лечения в клиниках Тольятти, Москвы, Санкт-Петербурга. Только в конце 2017 года была наконец-то установлена причина приступов Ильи – фокально-корковая дисплазия (ФКД). Это аномалия структуры коры головного мозга, затрагивающая её ограниченный участок. Сама по себе ФКД не несёт вреда здоровью, но вызывает приступы эпилепсии, которые не поддаются медикаментозному лечению и ведут к отставанию в развитии. Единственный способ избавиться от аномального участка – операция.
К сожалению, нейрохирургические центры России, в которые обращались родители, отказали в операции, так как они не могут верно определить локализацию проблемы. «Мы столько много прошли, мы так ждали и надеялись, что нам помогут. Поэтому мы не могли остановиться на этом. По совету нашего лечащего врача, мы проконсультировались с одним из лучших эпилептологов – доктором Хансом Хольтхаузеном», – говорит мама Ильи.
Профессор из Германии считает, что ФКД «удачно» разместилась только на теменной доле. Если в кратчайшие сроки провести операцию, то можно не только избавить ребенка от приступов, но и сохранить все жизненно важные функции и добиться хороших сдвигов в развитии. Ребенок сможет жить полноценной жизнью. Сейчас же дни мальчика ограничены стенами квартиры и короткими занятиями у логопеда, потому что приступы в виде неожиданных резких и сильных «кивков» происходят очень часто – 17-25 раз в сутки. С февраля прошлого года появились приступы с потерей сознания и остановкой дыхания.
Клиника «Шон» в Германии выставила предварительный счет на предоперационное обследование в размере 49 540 евро – 3 миллиона 760 тысяч 086 рублей. У семьи нет таких средств. Родители стараются вести сбор самостоятельно, но он продвигается медленно, а время играет против них. Помощь нужна срочно.
Помочь Илье можно на сайте Благотворительного фонда «Алёша»- http://www.aleshafond.ru/children/brusnikin-ilya?utm_source=fontanka&utm_medium=article&utm_campaign=brusnikin.
Также вы можете перечислить пожертвование на расчётный счёт фонда:
Расчётный счёт в Cбербанке
Банк: Северо-Западный Банк
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
Счёт банка 30101810500000000653
Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"
Расчетный счёт (лицевой счет): 40703810055240000272
ИНН: 7805303459
Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Брусникина Ильи"