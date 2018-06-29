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29.06.2018 11:53

Подарите Илье шанс на нормальную жизнь

У пятилетнего Ильи локализованная симптоматическая эпилепсия. Несколько раз в день у мальчика случаются приступы, а год назад началось осложнение – потеря сознания и остановки дыхания. Мальчику поможет только сложная операция, которую готовы провести в немецкой клинике (российские медики не берутся оперировать). Но для начала необходимо дорогостоящее обследование.
Подарите Илье шанс на нормальную жизнь

Благотворительный фонд «Алёша» просит помощи в сборе средств на предоперационное обследование.

Брусникин Илья, 5 лет.

Локализованная симптоматическая эпилепсия.

Стоимость обследования 3 760 086 рублей.

Илюша родился здоровым крепким мальчиком. Но когда ему исполнился годик, он стал сонным и капризным. Позже появились кратковременные заведения глаз вверх.

«Сначала мы не понимали, почему Илюша делает глазками такие странные движения, думали, что балуется. Когда мы обратились к неврологу, Илюше поставили эпилепсию. Почему? Откуда? Как? Я не могла найти покоя. Ведь в моем понимании на тот момент эпилепсия – это падение человека без сознания и судороги, а тут «всего лишь» глазки поднимает вверх…» – вспоминает Ирина, мама Ильи.

Малышу прописали противосудорожные препараты, но приступов становилось все больше. Он стал отставать в развитии, перестал понимать речь, появились нарушения в поведении. Подбор противосудорожных препаратов продолжился, но родители уже тогда понимали, что нужно искать причину приступов.

На поиски ушло четыре года. За это время испробованы всевозможные способы лечения в клиниках Тольятти, Москвы, Санкт-Петербурга. Только в конце 2017 года была наконец-то установлена причина приступов Ильи – фокально-корковая дисплазия (ФКД). Это аномалия структуры коры головного мозга, затрагивающая её ограниченный участок. Сама по себе ФКД не несёт вреда здоровью, но вызывает приступы эпилепсии, которые не поддаются медикаментозному лечению и ведут к отставанию в развитии. Единственный способ избавиться от аномального участка – операция.

К сожалению, нейрохирургические центры России, в которые обращались родители, отказали в операции, так как они не могут верно определить локализацию проблемы. «Мы столько много прошли, мы так ждали и надеялись, что нам помогут. Поэтому мы не могли остановиться на этом. По совету нашего лечащего врача, мы проконсультировались с одним из лучших эпилептологов – доктором Хансом Хольтхаузеном», – говорит мама Ильи.

Профессор из Германии считает, что ФКД «удачно» разместилась только на теменной доле. Если в кратчайшие сроки провести операцию, то можно не только избавить ребенка от приступов, но и сохранить все жизненно важные функции и добиться хороших сдвигов в развитии. Ребенок сможет жить полноценной жизнью. Сейчас же дни мальчика ограничены стенами квартиры и короткими занятиями у логопеда, потому что приступы в виде неожиданных резких и сильных «кивков» происходят очень часто – 17-25 раз в сутки. С февраля прошлого года появились приступы с потерей сознания и остановкой дыхания.

Клиника «Шон» в Германии выставила предварительный счет на предоперационное обследование в размере 49 540 евро – 3 миллиона 760 тысяч 086 рублей. У семьи нет таких средств. Родители стараются вести сбор самостоятельно, но он продвигается медленно, а время играет против них. Помощь нужна срочно.

Помочь Илье можно на сайте Благотворительного фонда «Алёша»- http://www.aleshafond.ru/children/brusnikin-ilya?utm_source=fontanka&utm_medium=article&utm_campaign=brusnikin.

Также вы можете перечислить пожертвование на расчётный счёт фонда:

Расчётный счёт в Cбербанке

Банк: Северо-Западный Банк

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счёт банка 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"

Расчетный счёт (лицевой счет): 40703810055240000272

ИНН: 7805303459

Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Брусникина Ильи"


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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