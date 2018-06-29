СМИ: Головин дал согласие на "Челси"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин согласился перейти в "Челси", сообщает 29 июня Calciomercato .

По информации источника, теперь предстоит договориться российскому и английскому клубам – армейцы хотят получить за 22-летнего хавбека 30 миллионов евро. При этом существует вероятность того, что лондонцам удастся купить игрока за 25 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее появилась информация о том, что "Ювентус" вышел из борьбы за Головина. Клуб из Турина не был готов заплатить за него более 20 миллионов евро.

Отметим, что интерес к полузащитнику также проявляли "Реал" и "Барселона". Ожидается, что скауты испанского клуба будут наблюдать за игрой Головина во время матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании.

На домашнем мировом первенстве хавбек провел в составе сборной России матчи против Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). Забив в первом из них один гол, был признан игроком матча.