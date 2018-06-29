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29.06.2018 11:29

Депутаты не хотят проводить референдум о статусе парка Интернационалистов

Комитет по законодательству петербургского парламента рекомендовал отклонить на заседании Законодательного собрания предложение провести референдум о статусе парка Интернационалистов. За такое решение 29 июня проголосовали 9 депутатов, один воздержался.

Причиной отказа от референдума назвали отрицательную юридическую экспертизу. В частности, заместитель начальника юридического управления Александр Уланов посчитал, что вопрос о возвращении участка, отданного под застройку, в состав парка носит правовую неопределенность.

«Понятие «Вернуть в состав парка» не определено на юридическом языке. На бытовом уровне это понятно. На юридическом – неясно, кому и что нужно делать. Должно быть внесено изменение в какой закон? Или администрация должна расторгнуть договор аренды?». По словам Уланова, участок, о котором идёт речь в вопросе о референдуме, находится в аренде, а значит, речь идёт о гражданском праве, что относится к прерогативе Российской Федерации, а не Петербурга.

В ответ инициатор референдума глава «Партии Роста» Павел Швец заявил, что расторжение аренды не требуется: «Мы просим внести изменение в закон о зелёных насаждениях. Это не помешает инвестору реализовывать в парке проекты согласно назначению земли. Например, компания «Оптима» сможет построить там площадку».

Также Швец подчеркнул, что референдум – это не самоцель, а лишь последняя возможность жителей, которые весь год писали письма и просили у властей помощи, что-то изменить.

Его поддержали депутаты Борис Вишневский и Максим Резник. «Парк Интернационалистов для купчинцев -  это как Эрмитаж для петербуржцев», – заключил Резник, призвав единороссов пусть и не разрешить проведение референдума, но вступиться за парк.

Напомним, на заседании 9 июня Санкт-Петербургская избирательная комиссия единогласно поддержала «Партию Роста», которая предложила провести референдум о статусе парка Интернационалистов во Фрунзенском районе. Члены комиссии отметили, что документы оформлены корректно и данные паспортов инициаторов верны.

Партийцы предлагают спросить горожан: «Согласны ли вы с тем, чтобы вернуть в состав парка Интернационалистов на пересечении Южного шоссе и Бухарестской улицы территорию земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект Славы, участок 156 (юго-восточнее пересечения с Пражской улицей, кадастровый номер 78:13:0741502:4600)?»

Этот вопрос уже предлагали вынести на референдум более 500 активистов Фрунзенского района. Однако их предложение отклонили из-за ошибки в документах.

Согласно закону, инициативы на референдум может выдвигать любая партия, у которой принятие участия в референдумах прописано в уставах.

Справка:

Почти год местные жители выходят на протестные акции в защиту парка, где хотят построить торговый центр с океанариумом. Под обращением в защиту зеленой зоны от застройки подписались 10 тысяч человек. Тем не менее чиновники Смольного не идут на компромиссы. Не смог их поколебать даже отказ "Зенита" от резервного стадиона в Купчино – именно на его место активисты предлагали перенести океанариум. После известия о том, что "Зенит" освобождает площадку, губернатор Георгий Полтавченко заявил, что это место нужно оставить свободным, так как оно может понадобиться в 2032 году или в 2036-м, если Петербург примет у себя летние Олимпийские игры. В попытке сохранить парк от застройки жители Фрунзенского района приняли решение стать инициаторами референдума.


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