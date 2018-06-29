Хельсинки готовится к беспрецедентным мерам безопасности

Хельсинки станет «самым функциональным городом в мире» во время встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщили в подразделении безопасности и готовности Хельсинки, которое отвечает за координацию между городом и службами безопасности. Об этом пишет Ilta-Sanomat.

«Это крайне значимое и большое мероприятие», – заявил заместитель главы подразделения Ансси Вуосалми. Событие наверняка перекроет улицы, изменит маршруты и повлечёт за собой беспрецедентные меры во время саммита президентов. Точнее об этом станет не раньше, чем за пару недель. Встреча высокого профиля, напомним, состоится 16 июля.

По словам Вуосалми, Хельсинки был выбран для переговоров Путина и Трампа не случайно: финская столица является одной из самых безопасных и эффективных городов в мире.

То, как будет организовано движение, зависит от места проведения переговоров, которое пока не объявлено. Так или иначе, событие привлечёт в город очень много иностранных гостей, уверен Вуосалми.

Хельсинки уже имеет опыт проведения переговоров президентов России и США. Так, в 1997 году в финской столице встретились Билл Клинтон и Борис Ельцин.