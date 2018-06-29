Гостиный двор заполняют «мертвецы»

Московский Гостиный двор днем 29 июня заполняют «мертвецы». Организаторы, которым ранее отказали в проведении карнавала на Красной площади, оперативно организовали свой самый знаменитый праздник в Национальном доме болельщиков Мексики.

В Гостиный двор прибывают гости в костюмах скелетов и духов смерти. На лица нанесен специальный грим. Главный атрибут Дня мертвых – Калавера Катрина — скелет в женской одежде, украшенный цветами и красками.

Организаторы уверили «Фонтанку», что здание вместит всех желающих. Выходить на улицы они не планируют.

Традиционно День мертвых отмечают в Мексике и многих штатах США в ночь с 1 на 2 ноября. Праздник имеет доколумбово происхождение и уходит корнями к племенам майя, пурепеча, науа и тотонака. В этот день мексиканские семьи украшают дома скелетами, черепами и игрушками, олицетворяющими смерть, а также сооружают алтари, на которые кладут сахарные черепа, цветы, фотографии умерших родственников. Настроение при этом совсем не траурное, в этот день на улицах устраивают карнавалы и веселятся.

Напомним, изначально праздник с карнавалом анонсировали на Красной площади. Позже Дом болельщиков Мексики в Москве заявил, что мероприятие отменили из-за приезда неких официальных лиц. Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в комментарии «Говорит Москва» заявил, что День мертвых в «святом для любого патриота месте» может поссорить две нации, поэтому он предложил перенести карнавал в другое место.

Публикация от Alex.Golovkov (@alex.golovkov) 29 Июн 2018 в 7:18 PDT

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