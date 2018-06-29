Суд вернул Феоктистову $2 млн, которые он занял на взятку Улюкаеву

Замоскворецкий суд Москвы постановил вернуть генералу ФСБ Олегу Феоктистову наличные, которые во время оперативного эксперимента были переданы Алексею Улюкаеву в качестве взятки. Сам экс-министр экономического развития присутствовал дистанционно.

Как сообщает телеканал «Дождь», вопрос о возврате денег Замоскворецкий районный суд 29 июня рассматривал в закрытом режиме. Об этом просил неназванный замруководителя ФСБ из-за присутствия в зале Олега Феоктистова – одного из главных свидетелей обвинения, который до недавнего времени служил в ФСБ. Несмотря на то, что сотрудником спецслужбы он уже не является, прокуратура поддержала ходатайство. Алексей Улюкаев, который присутствовал на заседании по видеосвязи из колонии, был категорически против.

Два миллиона долларов, полученные Улюкаевым в качестве взятки, судья постановила вернуть по принадлежности. По данным СМИ, ранее на одном из также закрытых заседаний Феоктистов заявлял, что взятку финансировал знакомый частный инвестор. О том, что миллионы пойдут на оперативный эксперимент, его не информировали.

Алексея Улюкаева в декабре 2017 года приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 130 миллионов рублей по делу о получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина. По версии обвинения, экс-министр получил два миллиона долларов за одобрение сделки по приватизации «Башнефти» и общее покровительство в дальнейшем. Улюкаев, в свою очередь, обвинил Сечина в провокации. 12 апреля 2018 года Мосгорсуд разрешил бывшему министру занимать госдолжности, но срок наказания не изменил. Улюкаев отбывает его в колонии строгого режима в Тверской области.