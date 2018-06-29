Испания рассматривает вариант ничьей в матче с Россией

В сборной Испании произошла утечка в СМИ. Стало известно, что тренер готовит игроков к послематчевым пенальти. Фернандо Йерро не исключает, что встреча между командами России и Испании, которая пройдет в Москве 1 июля, может закончиться вничью. Об этом 29 июня сообщило издание As.com со ссылкой на свои источники в национальной федерации футбола.

На тренировках «красной фурии», как называют испанскую сборную, футболисты особое внимание уделили пенальти перед встречей с хозяйкой чемпионата. В пятерку пенальтистов вошли: нападающий Диего Коста и 4 полузащитника – Серхио Бускетс, Иско, Давид Сильва и Андрес Иньеста.

«Йерро полагает, что московская игра может закончиться вничью, поэтому возможность послематчевых пенальти учитывалась на тренировках. Кроме того, тренер знает, что новые правила позволяют сделать дополнительную замену в добавленное время», – сообщает испанское издание.

Отмечается также, что россияне хорошо готовы физически, поэтому испанцам будет непросто. Также стоит учитывать, что последний матч команд закончился ничьей 3-3.

Напомним, что игра 1/8 финала Испания – Россия состоится 1 июля в 17:00 на столичном стадионе «Лужники».