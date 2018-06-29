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29.06.2018 11:06

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг Setl Group

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг Setl Group
SetlGroup

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг Холдингу Setl Group на уровне «B+». Прогноз изменения рейтинга – «Стабильный». В настоящее время международный рейтинг «В+» является наивысшим публичным рейтингом в России от S&P Global Ratings для девелоперских компаний.

«Положительными факторами для подтверждения рейтинга Холдинга на высоком уровне явились: сохранение лидирующей позиции компании на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области, выполнение всех заявленных операционных и финансовых показателей, значительный запас ликвидности, в т.ч. в части невыбранных лимитов по подтвержденным кредитным линиям, – рассказывает генеральный директор Setl Group Ян Изак. – Продолжение консервативной кредитной политики обеспечивает снижение стоимости заимствований и увеличение дюрации кредитного портфеля Холдинга».

Холдинг Setl Group занимает одну из самых значительных рыночных долей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (12,59% введенной в эксплуатацию недвижимости в 2017 году) и входит в тройку крупнейших девелоперов жилой недвижимости в России. Всего с момента основания Холдинг завершил строительство и сдал в эксплуатацию более 4,4 млн. кв. м общей площади жилой и коммерческой недвижимости.

Вместе с тем по итогам 2017г. произошло увеличение объемов операционной деятельности: рост объема ввода Setl Group по общей площади объектов составил 28% (1,22 млн. кв.м против 0,95 млн. кв.м годом ранее); продажи Холдинга в денежном выражении увеличились на 9%. Выручка Холдинга Setl Group по МСФО за 2017г. увеличилась на 62,4% по сравнению с 2016г. и составила 99,7 млрд. руб. Показатель EBITDA составил 10,3 млрд. руб. и увеличился на 29,3% по сравнению с 2016г.

Справка о компании Setl Group

 


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