СМИ: Трамп предлагал Франции выйти из ЕС

Президент США Дональд Трамп предлагал президенту Франции Эммануэлю Макрону вывести страну из Евросоюза в обмен на выгодную торговую сделку.

Как 29 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на The Washington Post, разговор состоялся в апреле этого года во время встречи в Белом доме. «Почему бы вам не покинуть ЕС?» – спросил Трамп Макрона и предложил взамен некую торговую сделку на очень выгодных условиях, однако ее суть не раскрывается.

На встрече стороны обсуждали иранскую ядерную программу, а также единый подход по отношению к России. Как сообщали СМИ, в ходе переговоров Трамп сказал Макрону, что Евросоюз в торговле «хуже Китая».

США с 1 июня ввели пошлины на сталь и алюминий из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Свое решение Трамп объяснил тем, что эти страны «несправедливы» к Соединенным Штатам в сфере торговли. В ответ Евросоюз с 22 июня начал взимать пошлины в размере 25% с целого ряда американских товаров. В частности, переплатить придется за ввоз в Европу американских мотоциклов, джинсов и бурбона.