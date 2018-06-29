Студенческий стройотряд «Молоток» начал работу на объектах «Эталон ЛенСпецСМУ»

В июне студенческий строительный отряд «Молоток», созданный Службой госстройнадзора и Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, начал свою работу на объектах компании «Эталон ЛенСпецСМУ».

Ребята будут работать на строительных площадках следующих жилых комплексов: ЖК «Дом на Блюхера», ЖК «Самоцветы», «Дом на Космонавтов», «Дом на Обручевых», квартал «Галактика», а также в Службе гарантийных обязательств.

Также в рамках проведения практических занятий для студентов СПбГАСУ – будущих проектировщиков и строителей – «Эталон ЛенСпецСМУ» организует экскурсии на объекты Компании. На сегодняшний день ребята уже посетили строительные площадки жилых комплексов «Дом на Блюхера» и «Дом на Космонавтов».

По результатам работы студенты получат рекомендательные письма, в которых будут описаны умения и навыки, приобретенные за период работы стройотряда.

Группа «Эталон» на протяжении многих лет организует для студентов мероприятия, направленные на воспитание будущих поколений строителей. Передача опыта и знаний – это залог развития строительной отрасли.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Блюхера» – застройщик застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/

ЖК «Самоцветы» - застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/samotsvety/

ЖК «Дом на Космонавтов» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-kosmonavtov/

ЖК «Дом на Обручевых» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-obruchevykh/

Квартал «Галактика» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/