В Петербурге поднимается сильный ветер

Сильный ветер поднимается в Петербурге утром 29 июня. Об этом предупреждает городское управление МЧС со ссылкой на синоптиков.

В городе подует юго-западный и западный ветер, порывы которого будут достигать 12-16 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что к вечеру пятницы в городе начнется ливень с грозой. А в выходные горожане увидят обычное для Северной столицы холодное и мокрое лето. В субботу, по прогнозам синоптиков, дожди будут кратковременными, но останется ветер, а температура упадёт до 14 градусов. В центре «Фобос» неутешительный прогноз дают и на воскресенье. 1 июля петербуржцев на улице ждут дождь и 10 градусов тепла.