Рядом с Горским кладбищем нашли череп в ушанке

Прорубку деревьев в лесополосе Курортного района Петербурга прервала непредвиденная находка. Разобраться с частями человеческого скелета попросили полицию.

Как стало известно «Фонтанке», полицейских на уборку территории неподалёку от Горского кладбища пригласили около четырёх часов вечера 28 июня. Работы по наведению порядка, впрочем, пришлось остановить после того, как во время рубки деревьев в двухстах метрах от дома 8а по улице Писемского сотрудники наткнулись на кости. То, что принадлежали они не животному, было понятно по черепу и челюсти с уцелевшими металлическими коронками. Там же лежала шапка-ушанка, кости туловища и часть ноги с ботинком.

Остатки одежды натолкнули на мысль, что погибший – мужчина. Точнее определят судмедэксперты, которым направили кости.