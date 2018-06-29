Шведское правительство передумало бойкотировать ЧМ и приедет на игру в Петербург

Власти Швеции, которые призывали к бойкоту российского мундиаля из-за дела Скрипалей, решили все-таки посетить игру национальной сборной, пробившейся в 1/8 финала. Матч со Швейцарией пройдет в Петербурге 3 июля.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем заявила, что правительство страны приедет поддержать сборную на матче против Швейцарии, несмотря на объявленный ранее отказ посетить Россию. Об этом сообщает шведское издание Аftonbladet.

Вальстрем призналась, что после дела Скрипалей Швеция собиралась игнорировать чемпионат из-за солидарности с Великобританией. Однако, по ее словам, объявленный бойкот касался только церемонии открытия. Сейчас же власти изменили свое мнение после консультации с английскими коллегами, заверила глава внешнеполитического ведомства.

Министр Вальстрем не уточнила, в какой момент было принято решение посетить игру против Швейцарии. По ее словам, на российский мундиаль, который шведы собирать бойкотировать, готово приехать все правительство. "Важно, чтобы мы могли поддержать нашу фантастическую шведскую сборную", – резюмировала глава МИД.

Напомним, что ранее бойкотировать российский чемпионат собирались Великобритания, Польша, Австралия, Исландия, Дания, США и Япония. Одной из первых нарушила обещание Япония, когда принцесса этой страны Хисако Такамадо прилетела в Саранск на игру национальной сборной.