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29.06.2018 10:06

Евросоюз продлил санкции против России и призвал взять вину за крушение MH17 над Донбассом

Страны Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приняли заявление, в котором призвали Россию признать ответственность за крушение малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году. Также участники саммита договорились на полгода продлить санкции против России.

«Евросоюз призывает Российскую Федерацию признать ответственность и в полной мере сотрудничать со всеми усилиями, чтобы установить правду, справедливость и ответственность», — цитирует 29 июня заявление Евросоюза РБК.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в июле 2014 года, жертвами стали 298 человек, 192 из которых — граждане Нидерландов.

В мае объединенная следственная группа назвала первые итоги своего расследования. Следователи заявили, что самолет был сбит из российского зенитного комплекса «Бук», который доставили из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском.

В российском Минобороны эту информацию опровергли и выразили озабоченность тем, что выводы следствия были основаны на фотографиях из соцсетей. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что в Москве не будут признавать выводы расследования, поскольку они были сделаны без участия представителей страны.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Путин отметил, что Украина не выполнила свои обязательства, оставив открытым воздушное пространство над зоной военных действий.

Евросоюз, США и ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением к России Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Кремль настаивает, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

 


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