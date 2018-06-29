В России атомные подлодки вооружают «Булавой»

Ракетный комплекс Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 «Булава» официально принят на вооружение Военно-морского флота России после серии успешных испытаний в 2018 году.

Как 29 июня сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник ТАСС, надежность «Булавы» сомнений не вызывает, что позволило поставить ракету флоту.

«Решение принято, необходимые документы подписаны», — отметил источник агентства в оборонно-промышленном комплексе.

26 июня атомный подводный крейсер Северного флота «Юрий Долгорукий» произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава». Стрельбы велись из подводного положения в акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке.

Баллистическая ракета подводных лодок типа «Булава» разработана Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955. Испытания ракет этого типа начались в 2004 году и сопровождались рядом неудач.