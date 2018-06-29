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29.06.2018 09:38

Telegram разрешили зарегистрировать в России свой товарный знак

Мессенджер Telegram зарегистрировал в России свой товарный знак. Разрешение выдала Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заключение ведомства появилось в базе два дня назад, пишет 29 июня РБК со ссылкой на «Ведомости». Товарный знак — написанное латиницей слово TELEGRAM стандартным шрифтом заглавными буквами — компания Telegram Messenger LLP пыталась зарегистрировать с мая 2016 года, но получала отказы.

Роспатент объяснял решение тем, что слово ассоциируется со словом «телеграмма». Мессенджер возражал, что непосредственно с телеграммами в стране работает только «Почта России», а Telegram Messanger этим заниматься не собирается, да и способ передачи сообщений принципиально разный. Также сервис подкреплял свою позицию результатами опроса ​Института социологии РАН, согласно которому большинство респондентов успешно отличают мессенджер Telegram от других и ассоциируют его с Павлом Дуровым. В дополнение к опросу шли публикации в СМИ.

В итоге доводы Telegram убедили коллегию Роспатента, после чего товарный знак мессенджера в России наконец зарегистрировали.

Отметим, что работу мессенджера в России блокирует Роскомнадзор с 16 апреля этого года. Решением Таганского районного суда г. Москвы от 13 апреля 2018 года на Роскомнадзор и иных лиц возлагается обязанность прекратить создание технических условий для деятельности на территории России интернет-ресурсов, функционирование которых обеспечивает Telegram Messenger Limited Liability Partnership.


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