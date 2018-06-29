CNN узнал про сделку, которую Трамп хочет предложить Путину в Хельсинки

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки планирует предложить ему сделку по Сирии, которая ускорит вывод американских войск из зоны конфликта.

Как 29 июня пишет Lenta.ru со ссылкой на дипломатические источники канала CNN, президенты обсудят ситуацию в юго-западных районах Сирии, где армия Башара Асада ведет наступление на поддерживаемых США повстанцев. Отмечается, что Трамп предложит передать эти территории сирийским властям при поддержке России. Взамен американских лидер хочет получить право на свободный выход сил оппозиции в другие регионы.

7 июля 2017 года на встрече в Гамбурге Путин и Трамп договорились о создании юго-западной зоны деэскалации как временной меры по снижению насилия в Сирии. Режим прекращения огня там начал действовать с 12:00 по дамасскому времени 9 июля. С 23 августа в Аммане работает совместный мониторинговый центр по южной зоне деэскалации.

Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. Ожидается, что встреча займет несколько часов и начнется с беседы тет-а-тет. Главы государств намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки дня.