В Петербурге задержали обещавшую взорвать метро Копитошу

В Петербурге задержали подозреваемую в ложном минировании подземки. В течение всего июня женщина отправляла на электронную почту метрополитена недовольные письма с угрозами взрыва.

Как стало известно «Фонтанке», 40-летняя жительница города в июне шесть раз сообщала о заминировании подземки, а полиция вынуждена была проверять все 69 станций. Для свой деятельности подозреваемая использовала несколько адресов, зарегистрированных в популярном почтовом сервисе. Стражам правопорядка были известны несколько ников «террористки» – kopitosha2016 и super.mag2225. Через адреса электронной почты, которую женщина привязала к собственному номеру, ее вычислили и задержали.

В ходе проверки выяснилось, что Копитоша состоит на учете в Психоневрологическом диспансере Приморского района и является инвалидом второй группы. Ранее судима она не была.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 207, ч. 2, УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), максимальное наказание по которой составляет до 700 тысяч рублей штрафа или лишение свободы на срок до пяти лет.