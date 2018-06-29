В магазине Колпино педофил покусился на восьмилетнюю

Девочка восьми лет стала объектом нездорового интереса со стороны взрослого мужчины в Колпинском районе Петербурга. Педофил приставал к ребёнку магазине.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 28 июня с заявлением о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребёнка в полицию обратилась 43-летняя мать ученицы второго класса. Девочка призналась, что днём ранее столкнулась с развратником. Мужчина, по словам школьницы, приставал к ней в продуктовом магазине «Мечта» на улице Машиностроителей, куда она зашла в три часа дня.

Проводится проверка.