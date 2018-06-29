Олег Навальный вышел на свободу

Брат оппозиционера Алексея Навального, Олег, вышел на свободу утром 29 июня. Об этом в Twitter сообщил сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров.

Наказание Олег Навальный отбывал в колонии в Орловской области. На видеозаписи, которую опубликовал Албуров, видно, как у ворот его встречают жена и брат.

В 2014 году Олег Навальный получил 3,5 года лишения свободы по делу «Ив Роше». Алексей Навальный по этому же делу был приговорен к аналогичному, но условному сроку.

Напомним, дело против Алексея и Олега Навальных возбудили по заявлению гендиректора «Ив Роше Восток» Бруно Лепру. Как полагало следствие, Олег Навальный убедил «Почту России», в которой занимал руководящую должность, заключить заведомо невыгодный договор о перевозке.

В 2017 году ЕСПЧ постановил, что право Навальных на справедливое разбирательство в ходе этого дела было нарушено, однако не нашел политической подоплеки в деле. Верховный суд России отказался отменить приговор.

Олег Навальный неоднократно подавал прошения об условно-досрочном освобождении, но ему отказывали из-за многочисленных взысканий. Отмечается, что из колонии он вышел на день раньше положенного срока.